Siemens Healthineers: Analysten optimistisch trotz Unsicherheiten im Diagnostikbereich

Siemens Healthineers plant, sein Labordiagnostikgeschäft in den kommenden Jahren eigenständig zu positionieren. Konzernchef Bernd Montag ließ dabei offen, ob eine Trennung von diesem Bereich in Betracht gezogen wird. Die Sparte soll eine eigene Strategie verfolgen, da sie keine Synergien mit dem restlichen Unternehmen aufweist. Zunächst wird das Unternehmen jedoch darauf abzielen, das Diagnostikgeschäft weiterzuentwickeln.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen, nachdem das Unternehmen eine Kapitalmarktveranstaltung in London abgehalten hat. Analyst David Adlington äußerte in einer aktuellen Studie Bedenken hinsichtlich der Unklarheit über eine mögliche Abspaltung des Diagnostikgeschäfts, was Potenzial für Aktienrückkäufe eröffnen könnte.

Zukünftig wird Siemens Healthineers verstärkt auf die Bereiche diagnostische Bildgebung und die neu formierte Sparte Precision Therapy setzen, die den US-Krebsspezialisten Varian umfasst. Für den Zeitraum von 2027 bis 2030 prognostiziert das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent jährlich in diesen Kernbereichen, während der Gesamtkonzern ein durchschnittliches Wachstum von 5 bis 7 Prozent anstrebt. Analysten erwarten für die nächsten drei Jahre ein Umsatzplus von jeweils gut 6 Prozent.

Darüber hinaus plant Siemens Healthineers, das bereinigte Ergebnis je Aktie im Konzern bis 2030 jährlich um 10 Prozent zu steigern. Die neue Sparte Precision Therapy, die auch das frühere Geschäft Advanced Therapies sowie Ultraschall umfasst, soll ihre operative Marge im Schnitt um etwa einen Prozentpunkt jährlich verbessern.

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers ebenfalls mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois hebt hervor, dass das Unternehmen bis 2030 ambitionierte Ziele verfolgt und in den Bereichen medizinische Bildgebung sowie Präzisionstherapie führend ist. Allerdings gibt es Bedenken, dass die Anleger enttäuscht sind über die fehlende strategische Entscheidung für den schwächeren Bereich Labordiagnostik. Zudem belastet der hohe Anteil der Muttergesellschaft Siemens die Neubewertung des Unternehmens, was eine zeitliche Verzögerung bei der Erholung der Aktienkurse zur Folge haben könnte.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 41,79EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.