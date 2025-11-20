Delivery Hero: Abwärtstrend setzt sich fort – Anleger in Sorge!

Die Analysten von Cantor Fitzgerald haben die Aktie auf "Underweight" herabgestuft und ein Kursziel von 14 Euro festgelegt, was unter dem bisherigen Tiefststand liegt. Diese Einschätzung weicht von der allgemeinen Analystenmeinung ab, da sieben andere Analysehäuser ihre positiven Empfehlungen für Delivery Hero beibehalten haben. Neutrale Bewertungen kommen von der Deutschen Bank und der Citigroup, während die französische BNP Paribas mit "Underperform" ebenfalls eine negative Einschätzung abgibt.

Die Aktien von Delivery Hero setzen ihren Abwärtstrend fort, der im September begonnen hat. Im frühen Xetra-Handel fiel der Kurs am Dienstag um bis zu vier Prozent auf 16,03 Euro, was den Jahresverlust auf über 40 Prozent ansteigen lässt. Zum Vergleich: Mitte September lag der Kurs noch bei etwa 30 Euro. Die Aktie nähert sich dem Rekordtief von 14,92 Euro, das im Februar 2024 erreicht wurde.

Die anhaltende Talfahrt der Aktie könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, darunter Marktunsicherheiten und möglicherweise schwache Geschäftszahlen. Die Investoren scheinen besorgt über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, insbesondere in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für Essenslieferungen.

Die kommenden Quartalsberichte, die Delivery Hero für die nächsten Jahre angekündigt hat, könnten entscheidend sein, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Die Veröffentlichung der ersten Quartalsmitteilung ist für den 30. April 2026 geplant, gefolgt von weiteren Berichten im Laufe des Jahres. Diese Finanzberichte werden von den Investoren genau beobachtet werden, um Hinweise auf die zukünftige Geschäftsentwicklung und die Strategie des Unternehmens zu erhalten.

Insgesamt bleibt die Situation für Delivery Hero angespannt. Die Kombination aus einem signifikanten Kursrückgang, negativen Analystenbewertungen und der Unsicherheit über die zukünftige Geschäftsentwicklung könnte das Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen stellen. Anleger sollten die Entwicklungen aufmerksam verfolgen, insbesondere die bevorstehenden Finanzberichte, die möglicherweise neue Impulse für die Aktie geben könnten.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 16,80EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.