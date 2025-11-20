Siemens Aktienrückkauf: 184.205 Aktien in einer Woche erworben!**

Am 17. November 2025 veröffentlichte die Siemens Aktiengesellschaft eine Zwischenmeldung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das am 12. Februar 2024 gestartet wurde. Diese Mitteilung erfolgte gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Im Zeitraum vom 10. bis 16. November 2025 erwarb Siemens insgesamt 184.205 eigene Aktien. Die Details der Käufe sind wie folgt:

- **11. November 2025**: 29.222 Aktien zu 246,39 Euro

- **12. November 2025**: 35.038 Aktien zu 251,04 Euro

- **13. November 2025**: 37.199 Aktien zu 235,04 Euro

- **14. November 2025**: 53.438 Aktien zu 227,57 Euro

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Rückkaufs seit Beginn bis zum 16. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 18.193.951 Stück. Der Erwerb erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von Siemens beauftragte Bank.

Diese Rückkaufmaßnahmen sind Teil der Strategie von Siemens, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die Unternehmensaktien zu stärken. Die detaillierten Transaktionsdaten sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.

**Flixtrain im Wettbewerb mit der Deutschen Bahn**

Parallel dazu bereitet sich der private Mobilitätsanbieter Flixtrain auf einen intensiven Wettbewerb im deutschen Schienenfernverkehr vor. Mit einem aktuellen Marktanteil von etwa fünf Prozent und 13 Zügen plant Flixtrain, sein Angebot durch die Bestellung von 65 neuen Zügen erheblich auszubauen. Flix-Chef André Schwämmlein äußerte sich optimistisch über die Wettbewerbsbedingungen und betonte die Notwendigkeit von niedrigen Trassenpreisen und einem unabhängigen Netzbetrieb für ein erfolgreiches Fernverkehrsangebot.

Schwämmlein forderte die Politik auf, klare Rahmenbedingungen zu schaffen und den Wettbewerb auf der Schiene zu fördern. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Infrastruktur in Deutschland zügig saniert werden kann, da in den letzten Jahren erhebliche Mittel in die Modernisierung geflossen sind.

Mit der neuen Flotte plant Flixtrain, mehr Sitzplätze anzubieten und gleichzeitig die Kosten pro Sitzplatzkilometer zu senken. Das Unternehmen möchte mit einem einfachen und günstigen Angebot die Nachfrage im Schienenverkehr steigern und mehr Menschen zum Zugfahren bewegen. Flixtrain, ursprünglich als Fernbusanbieter gestartet, expandiert nun in den Bahnbereich, unterstützt durch Kapital von Investoren wie dem schwedischen Private-Equity-Fonds EQT.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 221,8EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.