Amazon vor Gericht: DSA-Urteil könnte Plattform-Zukunft entscheiden!

Der DSA zielt darauf ab, Internetnutzer vor illegalen Inhalten zu schützen und legt strenge Anforderungen an Plattformen mit mehr als 45 Millionen aktiven Nutzern pro Monat fest. Dazu gehört unter anderem die Pflicht, bei Nutzerempfehlungen auch nicht-personalisierte Optionen anzubieten und ein öffentliches Werbearchiv zu führen, gegen die sich Amazon vehement wehrt.

Am Mittwoch wird das Gericht der Europäischen Union ein Urteil zur Einstufung von Amazon als "sehr große Online-Plattform" verkünden. Der US-Konzern hat gegen einen entsprechenden Beschluss der EU-Kommission im Rahmen des Digital Services Act (DSA) Einspruch erhoben. Amazon argumentiert, dass die DSA-Regeln primär für Plattformen gelten, die Informationen und Meinungen verbreiten und sich durch Werbung finanzieren, nicht jedoch für Händler wie Amazon, die Verbraucherartikel vertreiben. Zudem befürchtet das Unternehmen, durch die strengeren Auflagen gegenüber lokalen Einzelhändlern, die nicht unter das DSA fallen, benachteiligt zu werden.

In einem weiteren Kontext hat Christoph Schneider, der für Deutschland und Österreich zuständige Chef von Amazon Prime, das Unternehmen nach dreizehneinhalb Jahren verlassen. Dies geschieht im Rahmen einer internen Umstrukturierung, bei der die Position des Country Directors wegfällt. Schneider blickt auf eine lange Karriere im Streaming-Bereich zurück und plant, Amazon Prime Video weiterhin von außen zu beobachten.

Angesichts der bevorstehenden Vorweihnachtszeit hat Amazon zudem sein Personal aufgestockt und rund 12.000 Saisonkräfte eingestellt, was einen Anstieg von etwa 3.000 im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Diese Mitarbeiter werden hauptsächlich in den Logistikzentren tätig sein, während die Zustellung durch Subunternehmer erfolgt. Amazon ist in Deutschland der zweitgrößte Paketdienstleister nach DHL und hat einen Marktanteil von über 60 Prozent im Online-Handel.

Auf der finanziellen Seite plant Amazon, über eine Anleihenemission rund 12 Milliarden US-Dollar aufzunehmen, um seine Investitionen in die KI-Infrastruktur zu finanzieren. Dies ist die erste Anleihenemission in US-Dollar seit drei Jahren und zeigt den Trend der Technologieunternehmen, sich massiv zu verschulden, um im Wettbewerb um KI-Vorherrschaft mitzuhalten. Die Nachfrage nach diesen Anleihen war so hoch, dass die ursprünglich geplante Summe von 12 Milliarden auf 15 Milliarden erhöht wurde. Analysten warnen jedoch vor den Risiken, die mit solchen hohen Investitionen verbunden sind, da sie zunächst zu sinkenden Margen und verzögerter Profitabilität führen können.

