Deutsche Post: Aktienrückkauf und Sicherheitsbedrohungen in Europa

Die Mitteilung hebt hervor, dass die Deutsche Post AG für den Inhalt verantwortlich ist und dass diese Informationen nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren interpretiert werden sollten. Die Bekanntgabe wurde durch EQS News, einen Service der EQS Group, übermittelt, der sich auf gesetzliche Meldepflichten und Finanznachrichten spezialisiert hat.

Am 17. November 2025 veröffentlichte die Deutsche Post AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014. Diese Mitteilung informiert über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens. Im Zeitraum vom 10. bis 14. November 2025 wurden im Rahmen dieses Programms keine Aktien zurückgekauft. Insgesamt wurden jedoch seit Beginn des zusätzlichen Aktienrückkaufprogramms am 1. Juli 2025 bis zum 14. November 2025 insgesamt 13.198.601 Aktien erworben. Die Deutsche Post AG hat eine detaillierte Aufstellung der Einzelgeschäfte auf ihrer Unternehmenswebsite veröffentlicht, um Transparenz zu gewährleisten.

Parallel zu dieser Mitteilung gibt es Berichte über ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem in Litauen. Die litauischen Behörden haben 16 Personen identifiziert, die verdächtigt werden, Teil eines Netzwerks zu sein, das Terroranschläge in verschiedenen europäischen Ländern geplant hat. Diese Personen sollen Pakete mit selbstgebauten Sprengsätzen über Kurierdienste in andere EU-Länder und nach Großbritannien versandt haben. Neun der Verdächtigen haben bereits Haftbefehle erhalten, und die litauischen Justizbehörden warten auf die Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls aus Estland.

Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Aktionen von russischen Staatsbürgern, die Verbindungen zum russischen Militärgeheimdienst haben, organisiert wurden. Medienberichte deuten darauf hin, dass die Drahtzieher ehemalige Sowjetoffiziere und Mitarbeiter russischer Geheimdienste sind. Die Pakete mit den Brandsätzen sollen über einen Zeitraum von fast einem Monat unbemerkt durch verschiedene europäische Länder transportiert worden sein, bevor sie schließlich in den Kurierdiensten aufgegeben wurden. Ein Vorfall, bei dem ein Paket im DHL-Logistikzentrum in Leipzig Feuer fing, steht ebenfalls im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen.

Insgesamt verdeutlichen diese Entwicklungen sowohl die Herausforderungen im Bereich der Unternehmenskommunikation und der Finanztransparenz als auch die anhaltenden Sicherheitsbedrohungen in Europa.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 43,09EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.