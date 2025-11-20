1,75 Milliarden Euro für Kohleausstieg: Leag erhält EU-Genehmigung!

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bezeichnete die Entscheidung als positive Nachricht, die den Beschäftigten Sicherheit bringe. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und sein sächsischer Kollege Michael Kretschmer (CDU) betonten die Planungssicherheit, die diese Entschädigung für die Region und das Unternehmen mit sich bringe. Leag-Chef Adi Roesch äußerte, dass die Entschädigung Investitionsspielraum ermögliche, um den betroffenen Mitarbeitern neue Perspektiven zu bieten.

Die Bundesregierung hat von der EU-Kommission die Genehmigung erhalten, den Energiekonzern Leag mit bis zu 1,75 Milliarden Euro für den Kohleausstieg zu entschädigen. Diese Entscheidung folgt auf eine ähnliche Genehmigung für RWE vor zwei Jahren. Die Beihilfe soll die vorzeitige Stilllegung von Braunkohlekraftwerken abdecken und umfasst 1,2 Milliarden Euro für Fixkosten, insbesondere Rekultivierung und Sozialkosten. Der verbleibende Betrag von bis zu 550 Millionen Euro ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, die ab 2024 gelten, und wird ausgezahlt, wenn sich herausstellt, dass die Kraftwerke wirtschaftlich hätten weiterbetrieben werden können.

Die EU-Kommission stellte fest, dass die Maßnahme angemessen und verhältnismäßig sei und sich auf das notwendige Minimum beschränke. Die strengen EU-Beihilferegeln erfordern, dass staatliche Unterstützung in einem klaren Rahmen erfolgt, was hier der Fall ist. Insgesamt belaufen sich die Staatshilfen für die beiden Betreiber auf 4,35 Milliarden Euro.

Parallel zu diesen Entwicklungen gab es einen Großeinsatz der Polizei zur Räumung eines von Aktivisten besetzten Waldstücks am Braunkohle-Tagebau Hambach. Die Aktivisten, die seit über einem Jahr in dem Gebiet sind, versuchen, die Abholzung des sogenannten "Sündenwäldchens" zu verhindern. RWE plant, das Waldstück zu roden, um Kies abzubauen und die Böschung eines zukünftigen Sees zu stabilisieren. Die Stadt Kerpen hatte ein Betretungsverbot verhängt, um RWE die Arbeiten zu ermöglichen, was zu den aktuellen Auseinandersetzungen führte.

Die Räumung des Waldstücks hat in der Vergangenheit bereits zu heftigen Protesten und Polizeieinsätzen geführt. Die Aktivisten werfen RWE vor, mit dem geplanten Freizeitsee vor allem einen Jachthafen für Reiche zu schaffen, während RWE betont, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Die Auseinandersetzungen um den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier sind ein wiederkehrendes Thema, das sowohl Umweltschützer als auch die Polizei betrifft.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 44,22EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.