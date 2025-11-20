F-35 für Saudi-Arabien: Ein Wendepunkt in den US-Militärbeziehungen!

Saudi-Arabien ist seit Jahren der größte Abnehmer von US-Waffen, doch in der Vergangenheit gab es im US-Parlament Widerstand gegen Waffenlieferungen an das Königreich, insbesondere aufgrund der humanitären Krise im Jemen und der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018. Trotz dieser Kontroversen hat Trump seine Unterstützung für Saudi-Arabien bekräftigt, was MBS eine Art politische Rehabilitation auf internationaler Bühne ermöglicht.

Die USA haben angekündigt, Kampfflugzeuge vom Typ F-35 an Saudi-Arabien zu verkaufen, was einen bedeutenden Schritt in den militärischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern darstellt. Präsident Donald Trump gab diese Entscheidung am Vorabend des Besuchs des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (MBS) in Washington bekannt. Bisher wurden die hochmodernen F-35-Flugzeuge ausschließlich an Israel geliefert, was die strategische Bedeutung dieser Ankündigung unterstreicht.

Der Besuch des Kronprinzen wird als Gelegenheit gesehen, um über bilaterale Abkommen zu sprechen, die während Trumps vorherigem Besuch in Saudi-Arabien im Mai 2017 angestoßen wurden. Dazu gehören Rüstungsgeschäfte im Wert von 142 Milliarden US-Dollar sowie mögliche Sicherheitsabkommen und Kooperationen im Bereich der zivilen Nutzung von Atomenergie. Trump drängt auch auf eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel, was durch die Abraham-Abkommen gefördert werden soll.

Die geopolitische Rolle Saudi-Arabiens im Nahen Osten gewinnt zunehmend an Bedeutung. MBS hat bereits diplomatische Initiativen ergriffen, um den Dialog zwischen den USA und anderen Akteuren in der Region zu fördern. Allerdings wird die Normalisierung der Beziehungen zu Israel durch die Forderung nach einem Palästinenserstaat kompliziert, was von der israelischen Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu abgelehnt wird.

Menschenrechtsfragen werden voraussichtlich nicht im Mittelpunkt der Gespräche stehen, obwohl Organisationen wie Human Rights Watch eine klare Positionierung der USA zu den Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien fordern. Das Land hat in diesem Jahr bereits über 300 Hinrichtungen vollstreckt, was die Besorgnis über die Menschenrechtslage verstärkt.

Insgesamt zeigt der bevorstehende Besuch von MBS in Washington, wie komplex die Beziehungen zwischen den USA, Saudi-Arabien und Israel sind, und wie militärische, diplomatische und menschenrechtliche Aspekte miteinander verwoben sind.

Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 469,9EUR auf NYSE (20. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.