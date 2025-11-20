ARI Motors: Strategische Partnerschaft für autonome Lieferfahrzeuge!

Ein weiterer wichtiger Schritt für ARI Motors ist die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MOU) mit Faction Technologies und TUGA Innovations, das den Einstieg in den Markt für autonome Lieferfahrzeuge markiert. Dieses MOU sieht die Gründung der ARVIA SE vor, einer neuen Gesellschaft, die ein integriertes Ökosystem für autonome Lieferfahrzeuge in Europa und den USA schaffen soll. ARI wird 25 % an dieser neuen Gesellschaft halten und erhält Zugang zu Factions fortschrittlicher Fahrerlos-Technologie, die bereits in den USA erfolgreich eingesetzt wird.

Die ARI Motors Industries SE hat bedeutende Fortschritte in ihrer Unternehmensstruktur und strategischen Ausrichtung gemacht. Am 17. November 2025 wurde der Verwaltungsrat der Gesellschaft wieder vollständig besetzt, nachdem Tobias Muster als neues Mitglied bestellt wurde. Dies ermöglicht die Vorbereitung der ordentlichen Hauptversammlung, die für Januar 2026 geplant ist. Die Einberufung zur Hauptversammlung wird voraussichtlich Ende November 2025 veröffentlicht.

Die Technologie von Faction hat sich in über 2.200 realen Lieferungen bewährt und bietet ARI die Möglichkeit, ihre bestehenden Fahrzeugmodelle mit autonomer Technologie zu integrieren. Dies wird durch die geplante Erweiterung der Produktionskapazitäten in Tschechien unterstützt, wo ARI auch ein europäisches TeleAssist Center aufbauen wird, um die Fernunterstützung autonomer Flotten zu gewährleisten.

Die Kooperation mit Faction und TUGA ermöglicht es ARI, an bestehenden US-Großprojekten teilzuhaben, darunter ein mehrjähriges Rollout-Programm mit Chick-fil-A, das rund 7.000 Fahrzeuge umfasst. Diese strategische Partnerschaft positioniert ARI als einen Schlüsselakteur im schnell wachsenden Segment der urbanen Logistik und ermöglicht den Zugang zu skalierbaren, wiederkehrenden Umsätzen.

Zusätzlich wird ARI auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse vom 24. bis 26. November 2025 in Frankfurt vertreten sein, um Investoren Einblicke in die geplante Erweiterung des Geschäftsmodells zu geben. Die Unternehmenspräsentation findet am 25. November statt, und es sind bereits zahlreiche 1-on-1-Meetings mit Investoren und Analysten vereinbart.

Insgesamt zeigt ARI Motors Industries SE mit diesen Entwicklungen eine klare Strategie zur Expansion in den Markt für autonome Lieferfahrzeuge und zur Stärkung ihrer Position in der urbanen Logistik.

Die ARI Motors Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,19 % und einem Kurs von 0,201EUR auf Frankfurt (19. November 2025, 17:48 Uhr) gehandelt.