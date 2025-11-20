Münchener Rück: Analysten heben Kursziel an – Dividende und Rückkäufe im Fokus!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) von 555 auf 600 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Analyst Philip Kett hat seine Schätzungen an die konservative Planung des Managements angepasst. Er erwartet, dass die Münchener Rück im Rahmen der Jahresbilanz die Dividende auf 25 Euro je Aktie anhebt und zusätzlich Aktienrückkäufe in Höhe von 500 Millionen Euro durchführt. Kett positioniert sich damit optimistischer als Pessimisten, jedoch zurückhaltender als die Optimisten unter den Analysten.

Die Münchener Rück hat in der Vergangenheit eine bemerkenswerte Dividendenpolitik verfolgt. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde eine Dividende von 7,75 Euro je Aktie ausgeschüttet, was bei einem damaligen Aktienkurs von 179,45 Euro einer Dividendenrendite von 4,31 % entsprach. Aktuell wird jedoch eine Dividende von 20 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 erwartet, was die Dividendenrendite auf beeindruckende 11,14 % anhebt. Diese Entwicklung zeigt, dass die Münchener Rück die richtigen Entscheidungen in Bezug auf Kapitalrückführungen trifft und damit für Investoren attraktiv bleibt.