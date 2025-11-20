Rossmann über 20% Stimmrechte: Aurubis' strategische Partnerschaft mit Viscaria

Zusätzlich zu dieser Mitteilung gab Aurubis bekannt, dass sie eine Absichtserklärung mit dem schwedischen Bergbauunternehmen Viscaria unterzeichnet hat. Diese Vereinbarung sieht die langfristige Lieferung von etwa 50% der Kupferproduktion aus der Viscaria-Mine vor, die ab 2028 in Kraft treten soll. Die Partnerschaft ist Teil von Aurubis' Strategie, die europäische Rohstoffproduktion zu stärken und die Unabhängigkeit bei strategischen Metallen zu fördern. Die Mine in Nordschweden wird voraussichtlich jährlich über 25.000 Tonnen Kupferkonzentrat produzieren und bietet durch ihre geografische Lage kurze Logistikwege, was zu einem geringen CO2-Fußabdruck führt.

Am 18. November 2025 veröffentlichte die Aurubis AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine wesentliche Änderung in der Struktur der Stimmrechte des Unternehmens dokumentiert. Der Mitteilung zufolge hat die Rossmann Beteiligungs GmbH, mit Sitz in Burgwedel, Deutschland, am 14. November 2025 eine Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Gesamtstimmrechtsanteil von Rossmann beträgt nun 20,10%, bestehend aus 13,65% direkten Stimmrechten und 6,45% aus verschiedenen Finanzinstrumenten.

Aurubis hebt hervor, dass die Zusammenarbeit mit Viscaria nicht nur die Lieferkette für kritische Rohstoffe sichert, sondern auch den Fokus auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Produktion verstärkt. Beide Unternehmen teilen Werte hinsichtlich der Einhaltung hoher Umweltstandards und der Förderung von ESG-Prinzipien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Viscaria plant, eine der umweltfreundlichsten Kupferminen weltweit zu betreiben, mit einem Ziel, zu den besten 5% der Minen mit den niedrigsten CO2-Emissionen zu gehören.

Die Nachfrage nach Kupfer und anderen strategischen Metallen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich stark ansteigen, was die Bedeutung dieser Vereinbarung unterstreicht. Die Europäische Kommission unterstützt lokale Bergbauprojekte, um die Abhängigkeit von Drittländern zu verringern und die Resilienz der Lieferketten zu stärken. Aurubis' Engagement in diesem Bereich zeigt die Bemühungen des Unternehmens, eine führende Rolle in der nachhaltigen Rohstoffproduktion zu übernehmen und gleichzeitig die industrielle Widerstandsfähigkeit in Europa zu erhöhen.

Insgesamt stellt die Partnerschaft mit Viscaria einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und unabhängigen Rohstoffversorgung in Europa dar.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 108,9EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.