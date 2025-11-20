    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rossmann über 20% Stimmrechte: Aurubis' strategische Partnerschaft mit Viscaria

    Rossmann über 20% Stimmrechte: Aurubis' strategische Partnerschaft mit Viscaria
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Am 18. November 2025 veröffentlichte die Aurubis AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine wesentliche Änderung in der Struktur der Stimmrechte des Unternehmens dokumentiert. Der Mitteilung zufolge hat die Rossmann Beteiligungs GmbH, mit Sitz in Burgwedel, Deutschland, am 14. November 2025 eine Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Gesamtstimmrechtsanteil von Rossmann beträgt nun 20,10%, bestehend aus 13,65% direkten Stimmrechten und 6,45% aus verschiedenen Finanzinstrumenten.

    Zusätzlich zu dieser Mitteilung gab Aurubis bekannt, dass sie eine Absichtserklärung mit dem schwedischen Bergbauunternehmen Viscaria unterzeichnet hat. Diese Vereinbarung sieht die langfristige Lieferung von etwa 50% der Kupferproduktion aus der Viscaria-Mine vor, die ab 2028 in Kraft treten soll. Die Partnerschaft ist Teil von Aurubis' Strategie, die europäische Rohstoffproduktion zu stärken und die Unabhängigkeit bei strategischen Metallen zu fördern. Die Mine in Nordschweden wird voraussichtlich jährlich über 25.000 Tonnen Kupferkonzentrat produzieren und bietet durch ihre geografische Lage kurze Logistikwege, was zu einem geringen CO2-Fußabdruck führt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aurubis AG!
    Long
    101,14€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 12,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    116,39€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 12,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aurubis hebt hervor, dass die Zusammenarbeit mit Viscaria nicht nur die Lieferkette für kritische Rohstoffe sichert, sondern auch den Fokus auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Produktion verstärkt. Beide Unternehmen teilen Werte hinsichtlich der Einhaltung hoher Umweltstandards und der Förderung von ESG-Prinzipien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Viscaria plant, eine der umweltfreundlichsten Kupferminen weltweit zu betreiben, mit einem Ziel, zu den besten 5% der Minen mit den niedrigsten CO2-Emissionen zu gehören.

    Die Nachfrage nach Kupfer und anderen strategischen Metallen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich stark ansteigen, was die Bedeutung dieser Vereinbarung unterstreicht. Die Europäische Kommission unterstützt lokale Bergbauprojekte, um die Abhängigkeit von Drittländern zu verringern und die Resilienz der Lieferketten zu stärken. Aurubis' Engagement in diesem Bereich zeigt die Bemühungen des Unternehmens, eine führende Rolle in der nachhaltigen Rohstoffproduktion zu übernehmen und gleichzeitig die industrielle Widerstandsfähigkeit in Europa zu erhöhen.

    Insgesamt stellt die Partnerschaft mit Viscaria einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und unabhängigen Rohstoffversorgung in Europa dar.



    Aurubis

    +0,37 %
    -3,38 %
    +3,62 %
    +13,64 %
    +36,47 %
    +44,97 %
    +73,53 %
    +86,19 %
    +944,52 %
    ISIN:DE0006766504WKN:676650

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 108,9EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rossmann über 20% Stimmrechte: Aurubis' strategische Partnerschaft mit Viscaria Am 18. November 2025 veröffentlichte die Aurubis AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine wesentliche Änderung in der Struktur der Stimmrechte des Unternehmens dokumentiert. Der Mitteilung zufolge hat die Rossmann Beteiligungs …