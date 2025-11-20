Euro fällt auf Tiefstand: Was bedeutet die Dollar-Stärke für Anleger?

Die Marktteilnehmer zeigen sich zunehmend skeptisch hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung der US-Notenbank Fed bei der nächsten Sitzung im Dezember, was den Dollar stützt. Das Protokoll der letzten Sitzung der Fed hatte am Abend keine nennenswerten Bewegungen im Währungspaar ausgelöst. Analysten, wie Michael Pfister von der Commerzbank, betonen, dass die aktuellen Zinserwartungen sich in Richtung einer Beibehaltung der Zinssätze bewegen, was zur Stabilität des US-Dollars beiträgt.

Der Euro hat am Mittwoch im späten US-Devisenhandel einen weiteren Rückgang verzeichnet und fiel auf den niedrigsten Stand des Tages bei 1,1518 US-Dollar. Dies markiert den vierten Handelstag in Folge mit Verlusten und den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1583 Dollar fest, was den Dollar auf 0,8633 Euro bewertete. Die Stärke des US-Dollars ist ein zentrales Thema, da die US-Währung gegenüber allen wichtigen Währungen zulegte, während der Euro unter Druck geriet.

Zu Beginn einer Woche, die voraussichtlich von wichtigen US-Konjunkturdaten geprägt sein wird, gab der Euro um 0,15 Prozent nach und notierte zuletzt bei 1,1602 US-Dollar. Nach dem Ende der Teilschließung von US-Behörden, die zu einem Wegfall von Datenveröffentlichungen geführt hatte, werden nun zahlreiche Konjunkturdaten erwartet, die stärkere Impulse am Devisenmarkt geben könnten.

Am Montag bewegte sich der Euro im späten US-Währungsgeschäft kaum und fiel unter die Marke von 1,16 US-Dollar, während er zuletzt bei 1,1586 Dollar notierte. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1593 Dollar festgesetzt. Die Dollar-Stärke wurde durch die zunehmenden Zweifel an einer Zinssenkung durch die Fed im Dezember verstärkt.

Am Dienstag stabilisierte sich der Euro leicht und wurde bei 1,1603 US-Dollar gehandelt. Analysten erwarten mit Spannung die bevorstehenden US-Daten zur Inflation und zum Arbeitsmarkt, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Diese Daten könnten erhebliche Auswirkungen auf die Geldpolitik der Fed haben. Der Markt rechnet derzeit mit einer knappen Mehrheit für eine Beibehaltung der aktuellen Leitzinsen zwischen 3,75 und 4,00 Prozent.

Insgesamt bleibt die Marktentwicklung des Euro angespannt, und die Prognosen deuten auf eine moderate Abwärtstendenz hin, mit wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die im Fokus stehen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 1,152USD auf Forex (20. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.