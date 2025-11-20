NFON AG senkt Umsatzprognose: Herausforderungen im Cloud-Geschäft

Die NFON AG, ein führender Anbieter für integrierte Businesskommunikation in Europa, hat am 19. November 2025 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst und gleichzeitig die mittelfristigen Ziele bestätigt. Der Vorstand begründet die Anpassung mit den vorläufigen Ergebnissen der ersten neun Monate, die ein hinter den Erwartungen zurückgebliebenes Umsatzwachstum im Kerngeschäft Cloud-Telefonie zeigen. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum zwischen 1,0 % und 2,5 % (zuvor 3 % bis 5 %) und hat die Prognose für das bereinigte EBITDA auf 11,5 bis 12,5 Millionen Euro gesenkt (zuvor 12,5 bis 14,0 Millionen Euro).

Im dritten Quartal 2025 stieg der Konzernumsatz um 2,7 % auf 66,0 Millionen Euro, während die wiederkehrenden Umsätze um 1,9 % auf 61,8 Millionen Euro zulegten. Diese machen 93,6 % des Gesamtumsatzes aus. Die nicht wiederkehrenden Umsätze stiegen jedoch deutlich um 15,3 % auf 4,2 Millionen Euro, was auf eine positive Entwicklung im Projektgeschäft, insbesondere durch KI-basierte Lösungen, zurückzuführen ist. Trotz dieser positiven Aspekte blieb das Umsatzwachstum im Kerngeschäft aufgrund einer verhaltenen Investitionsdynamik im Markt hinter den Erwartungen zurück.