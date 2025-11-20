NFON AG senkt Umsatzprognose: Herausforderungen im Cloud-Geschäft
Die NFON AG, ein führender Anbieter für integrierte Businesskommunikation in Europa, hat am 19. November 2025 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst und gleichzeitig die mittelfristigen Ziele bestätigt. Der Vorstand begründet die Anpassung mit den vorläufigen Ergebnissen der ersten neun Monate, die ein hinter den Erwartungen zurückgebliebenes Umsatzwachstum im Kerngeschäft Cloud-Telefonie zeigen. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum zwischen 1,0 % und 2,5 % (zuvor 3 % bis 5 %) und hat die Prognose für das bereinigte EBITDA auf 11,5 bis 12,5 Millionen Euro gesenkt (zuvor 12,5 bis 14,0 Millionen Euro).
Im dritten Quartal 2025 stieg der Konzernumsatz um 2,7 % auf 66,0 Millionen Euro, während die wiederkehrenden Umsätze um 1,9 % auf 61,8 Millionen Euro zulegten. Diese machen 93,6 % des Gesamtumsatzes aus. Die nicht wiederkehrenden Umsätze stiegen jedoch deutlich um 15,3 % auf 4,2 Millionen Euro, was auf eine positive Entwicklung im Projektgeschäft, insbesondere durch KI-basierte Lösungen, zurückzuführen ist. Trotz dieser positiven Aspekte blieb das Umsatzwachstum im Kerngeschäft aufgrund einer verhaltenen Investitionsdynamik im Markt hinter den Erwartungen zurück.
Das bereinigte EBITDA sank um 3,5 % auf 8,7 Millionen Euro, was auf geplante Investitionen in Personal und operative Strukturen zurückzuführen ist. Der operative Cashflow betrug 4,9 Millionen Euro, und zum Stichtag 30. September 2025 verfügte NFON über Zahlungsmittel in Höhe von 11,4 Millionen Euro, was eine solide finanzielle Basis für zukünftige Schritte im Strategieprogramm darstellt.
Die Unternehmensführung, unter CEO Andreas Wesselmann, betont die strategischen Fortschritte und die Einführung neuer KI-Lösungen, die das Unternehmen in einem herausfordernden Marktumfeld vorantreiben sollen. NFON verfolgt weiterhin das Strategieprogramm „NFON Next 2027“, das auf Innovation, Skalierung und operative Exzellenz abzielt.
Insgesamt zeigt die NFON AG eine solide, wenn auch zurückhaltende Geschäftsentwicklung, die durch eine Kombination aus stabilen wiederkehrenden Umsätzen und einem positiven Trend im Projektgeschäft geprägt ist. Die Anpassung der Prognose reflektiert die aktuellen Marktbedingungen und die Notwendigkeit, auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren. Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 20. November 2025 veröffentlicht.
Die NFON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 4,63EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.