Nordex Group sichert sich Mega-Aufträge: Windkraft-Projekte boomen!

Die Nordex Group hat in den letzten Tagen mehrere bedeutende Aufträge im Bereich Windenergie erhalten, die ihre Position im Markt weiter stärken. Am 19. November 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es von der BMR energy solutions GmbH einen Auftrag über 21 MW für den Windpark „Heinsberg-Boverath“ in Nordrhein-Westfalen erhalten hat. Im Rahmen dieses Projekts wird Nordex drei Turbinen des Typs N163/6.X liefern und zudem einen Premium-Service für 20 Jahre anbieten. Dieser Auftrag ist Teil einer Reihe von Projekten, die BMR in diesem Jahr bei Nordex platziert hat, die insgesamt fast 110 MW umfassen.

Ebenfalls am 18. November 2025 erhielt Nordex einen Auftrag über 77 MW für den Windpark Schneifelhöhe in Rheinland-Pfalz. Hier wird das Unternehmen elf Turbinen des Typs N163/6.X installieren und ebenfalls einen 20-jährigen Wartungsvertrag übernehmen. Die Turbinen sind speziell für die anspruchsvollen Windbedingungen der Region ausgelegt und sollen im zweiten Halbjahr 2027 in Betrieb genommen werden. Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central der Nordex Group, betonte die Bedeutung dieses Projekts für die Energiewende in Rheinland-Pfalz.