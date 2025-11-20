Nordex Group sichert sich Mega-Aufträge: Windkraft-Projekte boomen!
Die Nordex Group hat in den letzten Tagen mehrere bedeutende Aufträge im Bereich Windenergie erhalten, die ihre Position im Markt weiter stärken. Am 19. November 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es von der BMR energy solutions GmbH einen Auftrag über 21 MW für den Windpark „Heinsberg-Boverath“ in Nordrhein-Westfalen erhalten hat. Im Rahmen dieses Projekts wird Nordex drei Turbinen des Typs N163/6.X liefern und zudem einen Premium-Service für 20 Jahre anbieten. Dieser Auftrag ist Teil einer Reihe von Projekten, die BMR in diesem Jahr bei Nordex platziert hat, die insgesamt fast 110 MW umfassen.
Ebenfalls am 18. November 2025 erhielt Nordex einen Auftrag über 77 MW für den Windpark Schneifelhöhe in Rheinland-Pfalz. Hier wird das Unternehmen elf Turbinen des Typs N163/6.X installieren und ebenfalls einen 20-jährigen Wartungsvertrag übernehmen. Die Turbinen sind speziell für die anspruchsvollen Windbedingungen der Region ausgelegt und sollen im zweiten Halbjahr 2027 in Betrieb genommen werden. Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central der Nordex Group, betonte die Bedeutung dieses Projekts für die Energiewende in Rheinland-Pfalz.
Am 20. November 2025 folgte ein weiterer Auftrag aus Irland, bei dem Nordex zwölf Turbinen des Typs N133/4.8 für den Windpark Drumnahough in Donegal liefern wird. Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit SSE und FuturEnergy Ireland realisiert wird, hat eine Gesamtleistung von fast 60 MW. Auch hier wird Nordex einen langfristigen Servicevertrag anbieten, um den zuverlässigen Betrieb der Turbinen sicherzustellen. Die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant.
Die Nordex Group hat in ihrer Unternehmensgeschichte bereits rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.400 Mitarbeiter und hat Produktionsstätten in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Spanien und die USA. Mit einem Fokus auf Onshore-Turbinen der Klassen 4 bis 6 MW+ positioniert sich Nordex als wichtiger Akteur im Bereich erneuerbare Energien, insbesondere in Regionen mit begrenzten Ausbauflächen und Netzkapazitäten.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 27,23EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.