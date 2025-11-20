Stimmrechtsänderungen bei NORMA Group: Wichtige Infos für Investoren!

Die NORMA Group SE, mit Sitz in Maintal, Deutschland, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 5299000LM9HC76W5XD46. In der Mitteilung wird auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte hingewiesen. Die Mitteilungspflichtigen sind Mirabaud SICAV und The Goldman Sachs Group, Inc., wobei beide Unternehmen relevante Änderungen in ihren Stimmrechtsanteilen bekannt geben.

Am 19. November 2025 veröffentlichte die NORMA Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung enthält wichtige Informationen über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung sind.

Laut der Mitteilung hat Mirabaud SICAV am 12. September 2025 einen Stimmrechtsanteil von 3,03 % erreicht, was sich auf 966.930 Stimmrechte bezieht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der NORMA Group SE beträgt 31.862.400. Im Gegensatz dazu hat die Goldman Sachs Group am 11. November 2025 einen Gesamtstimmrechtsanteil von 6,0003 % erreicht, wobei 0,90 % direkt und 5,10 % über Instrumente gehalten werden. Dies zeigt eine Veränderung im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der die Anteile bei 5,17 % lagen.

Die Mitteilung gibt auch detaillierte Informationen zu den einzelnen Stimmrechtsbeständen, einschließlich der ISIN DE000A1H8BV3, die die Stimmrechte und Instrumente, die von den Mitteilungspflichtigen gehalten werden, aufschlüsselt. Mirabaud SICAV hält 3,03 % der Stimmrechte, während Goldman Sachs über verschiedene Instrumente, darunter Swaps und Call Warrants, zusätzliche Stimmrechte hält.

Zusätzlich wird in der Mitteilung darauf hingewiesen, dass die Mitteilungspflichtigen weder beherrscht werden noch andere Unternehmen beherrschen, die Stimmrechte an der NORMA Group SE halten. Dies ist für die Transparenz und das Verständnis der Eigentümerstruktur des Unternehmens von Bedeutung.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilungen ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die darauf abzielen, die Transparenz im Aktienmarkt zu erhöhen und den Investoren wichtige Informationen über Veränderungen in der Eigentümerstruktur von Unternehmen bereitzustellen.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 12,85EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.