Novartis stellt am Investorentag weiteres Wachstum in Aussicht

Bei der operativen Kerngewinnmarge will Novartis ab dem Jahr 2029 einen Wert von über 40 Prozent erreichen./hr/ra/AWP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 110,7 auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -2,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 231,71 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3448. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -16,30 %/+9,18 % bedeutet.