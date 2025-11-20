    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    Novartis stellt am Investorentag weiteres Wachstum in Aussicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Novartis strebt 6% Umsatzwachstum bis 2029 an.
    • Mittelfristziele wurden auf 2025 bis 2030 verschoben.
    • Operative Gewinnmarge soll 2029 über 40% liegen.
    BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis will in den kommenden Jahren von seiner Pipeline mit vielversprechenden Medikamentenkandidaten profitieren. Für 2024 bis 2029 werde ein Umsatzwachstum von 6 Prozent pro Jahr angestrebt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Novartis hatte diese Prognose bereits Ende Oktober im Zuge der Übernahme von Avidity Biosciences von 5 auf 6 Prozent erhöht.

    Gleichzeitig wurde der Zeitrahmen für die Mittelfristziele nun auf 2025 bis 2030 in die Zukunft verschoben. In dieser Zeit soll das durchschnittliche Wachstum zu konstanten Wechselkursen bei 5 bis 6 Prozent liegen.

    Bei der operativen Kerngewinnmarge will Novartis ab dem Jahr 2029 einen Wert von über 40 Prozent erreichen./hr/ra/AWP/mis

    Novartis

    -0,64 %
    -2,53 %
    -1,55 %
    +3,46 %
    +13,82 %
    +34,41 %
    +52,06 %
    +51,33 %
    +1.510,17 %
    ISIN:CH0012005267WKN:904278

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 110,7 auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -2,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 231,71 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3448. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -16,30 %/+9,18 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
