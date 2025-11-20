Novartis stellt am Investorentag weiteres Wachstum in Aussicht
- Novartis strebt 6% Umsatzwachstum bis 2029 an.
- Mittelfristziele wurden auf 2025 bis 2030 verschoben.
- Operative Gewinnmarge soll 2029 über 40% liegen.
BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis will in den kommenden Jahren von seiner Pipeline mit vielversprechenden Medikamentenkandidaten profitieren. Für 2024 bis 2029 werde ein Umsatzwachstum von 6 Prozent pro Jahr angestrebt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Novartis hatte diese Prognose bereits Ende Oktober im Zuge der Übernahme von Avidity Biosciences von 5 auf 6 Prozent erhöht.
Gleichzeitig wurde der Zeitrahmen für die Mittelfristziele nun auf 2025 bis 2030 in die Zukunft verschoben. In dieser Zeit soll das durchschnittliche Wachstum zu konstanten Wechselkursen bei 5 bis 6 Prozent liegen.
Bei der operativen Kerngewinnmarge will Novartis ab dem Jahr 2029 einen Wert von über 40 Prozent erreichen./hr/ra/AWP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 110,7 auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -2,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 231,71 Mrd..
Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3448. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -16,30 %/+9,18 % bedeutet.
Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.
Zusammengefasst:
Novartis erzielt 2024 starkes Finanzergebnis, Umsatz +12%
Spitzenprodukte treiben Umsatz: Entresto, Cosentyx, Leqvio
Positive Prognose für 2025: Umsatzwachstum und Dividende steigen
Habe ich heute bei einem sozialen Netzwerk gesehen. Eine interessante Darstellung wie ich finde…
Grundsätzlich ist bei einem Arrangement bei einem der Werte deren Patente für die Blockbuster Medikamente in den nächsten 3 Jahre ablaufen darauf zu achten, dass interessant „Neuwirkstoffe“ bis dahin auf den Markt kommen oder aber diese durch Zukäufe ersetzt werden.