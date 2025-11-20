ABB erhöht Margenziele: Optimismus unter neuem CEO Morten Wierod!

Der neue CEO Morten Wierod, der seit August 2024 im Amt ist, hatte bereits angedeutet, dass eine Marge von über 19 Prozent "für möglich" gehalten wird. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sieht eine EBITA-Marge am oberen Ende der alten Zielspanne vor, was die Entscheidung zur Erhöhung der Margen-Bandbreite nachvollziehbar macht. Zudem wurde das jährliche Ziel für den Return on Capital Employed (ROCE) auf "über 20 Prozent" angehoben, von zuvor "über 18 Prozent".

Der Technologiekonzern ABB hat seine finanziellen Zielvorgaben erhöht und zeigt sich insbesondere bei der operativen Gewinnmarge optimistischer als zuvor. Während das Umsatzwachstumsziel unverändert bleibt, strebt das Unternehmen nun eine EBITA-Marge zwischen 18 und 22 Prozent an, im Vergleich zu zuvor 16 bis 19 Prozent. Diese Anpassung wurde während eines Kapitalmarkttages bekannt gegeben und steht im Einklang mit den Erwartungen von Analysten, die bereits eine Erhöhung der Margenziele prognostiziert hatten.

Im Hinblick auf das Umsatzwachstum bleibt ABB jedoch bei seiner bisherigen Zielsetzung. Das Unternehmen plant, organisch um 5 bis 7 Prozent zu wachsen, während Akquisitionen weiterhin einen Beitrag von 1 bis 2 Prozent zum Umsatz leisten sollen. Diese stabilen Umsatzprognosen stehen im Kontrast zu den optimistischeren Margenzielen und reflektieren die Herausforderungen, die der Markt für den Technologiekonzern mit sich bringt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne bemerkte, dass die neuen Margenziele die Erwartungen übertroffen haben, da sie in der Mitte der Spanne um 100 Basispunkte höher liegen als zuvor und zudem über den erreichten Werten von Wettbewerbern wie Schneider und Siemens liegen.

Insgesamt zeigt ABB mit der Anpassung seiner Finanzziele eine klare Strategie, die auf eine Verbesserung der operativen Effizienz und Rentabilität abzielt. Die Erhöhung der Margenziele könnte das Vertrauen der Investoren stärken und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einem dynamischen Marktumfeld erhöhen.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 59,37EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.