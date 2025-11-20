PFISTERER Holding SE: Umsatzsprung um 14,5 % – Rekordaufträge und Wachstum!

Das Unternehmen, das sich auf Verbindungstechnik für Energieinfrastrukturen spezialisiert hat, verzeichnete auch eine deutliche Verbesserung der Ertragslage. Das bereinigte EBITDA stieg um 27,7 % auf 61,0 Millionen Euro, während das Periodenergebnis um 67,2 % auf 35,2 Millionen Euro anstieg. Diese positiven Entwicklungen sind teilweise auf die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Segment OHL zurückzuführen, wo die Bruttomarge signifikant auf 40,9 % verbessert werden konnte.

Die PFISTERER Holding SE hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen beeindruckenden Wachstumskurs eingeschlagen, der sich in signifikanten Umsatz- und Ergebnissteigerungen widerspiegelt. Laut der aktuellen Researchstudie von GBC AG, veröffentlicht am 19. November 2025, stieg der Umsatz um 14,5 % auf 326,63 Millionen Euro, was über den Erwartungen der Analysten liegt. Besonders hervorzuheben ist das dritte Quartal, in dem der Umsatz um 25,5 % auf 113,1 Millionen Euro zulegte.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der starke Anstieg des Auftragsbestands, der um 46,0 % auf einen Rekordwert von 338,74 Millionen Euro gestiegen ist. Der Auftragseingang in den ersten neun Monaten betrug 431,27 Millionen Euro, was einem Anstieg von 33,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahlen deuten auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach den Lösungen von PFISTERER hin und unterstützen die Prognose des Unternehmens für eine Fortsetzung des Wachstumstrends.

Trotz der Kostensteigerungen im Zusammenhang mit dem Börsengang im Mai 2025, die den Verwaltungsaufwand erhöhten, bleibt die Ergebnisentwicklung positiv. Die Analysten von GBC AG haben ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 angehoben und erwarten nun ein Umsatzwachstum von 15,1 % auf 440,86 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 78,00 Millionen Euro. Das Kursziel wurde auf 85,00 Euro je Aktie angehoben, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zu vorherigen Schätzungen darstellt.

Insgesamt zeigt die PFISTERER Holding SE eine starke Performance und bestätigt ihre Position als führender Anbieter in der Energieinfrastrukturbranche. Die positiven Marktentwicklungen und die strategischen Fortschritte des Unternehmens lassen auf eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren schließen.

Die Pfisterer Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 70,95EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.