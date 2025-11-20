BERENBERG stuft Grenke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die bewertung von Grenke beim Kursziel von 29 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Erholung des Leasinganbieters gewinne an Fahrt und so sei es an der Zeit für eine Neubewertung, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend. Grenke sei schließlich Marktführer in einer geschützten Marktnische. Er rechnet mit einer verbesserten Wachstumsdynamik und bezeichnet die Bewertung der Aktie als attraktiv./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 14,04EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.