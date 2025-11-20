    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach den Quartalszahlen von 225 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der KI-Konzern habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwochabend. Und auch der Ausblick liege klar über den bereits hohen Ansprüchen./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 186,5EUR auf Nasdaq (20. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Stacy Rasgon
    Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 275
    Kursziel alt: 225
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


