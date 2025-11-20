BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach den Quartalszahlen von 225 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der KI-Konzern habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwochabend. Und auch der Ausblick liege klar über den bereits hohen Ansprüchen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 186,5EUR auf Nasdaq (20. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stacy Rasgon
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 225
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stacy Rasgon
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 225
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte