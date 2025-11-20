Home Depot: Gewinnprognose sinkt – Kunden bleiben aus!

Der Umsatz stieg im bis zum 2. November laufenden Quartal um 2,8 Prozent auf 41,4 Milliarden Dollar, was vor allem auf die Übernahme des Baumaterialienanbieters GMS Inc. zurückzuführen ist. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Übernahmen, blieben die Erlöse jedoch nahezu unverändert. Konzernchef Ted Decker erklärte, dass die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückblieben, was insbesondere auf das Ausbleiben von Stürmen im dritten Quartal zurückzuführen sei. Zudem wurde die allgemeine Schwäche im Immobilienmarkt als weiterer Faktor genannt, der die erhoffte Nachfrage negativ beeinflusste.

Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im dritten Quartal 2023 eine spürbare Kaufzurückhaltung der Kunden festgestellt und zeigt sich pessimistisch hinsichtlich der Geschäftsentwicklung für das Gesamtjahr. In einer Mitteilung aus Atlanta wurde bekannt gegeben, dass der bereinigte Gewinn je Aktie voraussichtlich um etwa fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 15,24 US-Dollar sinken wird. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich einen Rückgang von zwei Prozent prognostiziert.

Operativ verzeichnete Home Depot einen Gewinn von rund 5,4 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn betrug 3,6 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 1,3 Prozent entspricht. Diese Entwicklungen führten zu einem negativen Marktreaktion: Die Aktie von Home Depot fiel im frühen US-Handel um vier Prozent und schnitt damit schlechter ab als der Gesamtmarkt.

In Reaktion auf die schwachen Quartalszahlen hat die DZ Bank den fairen Wert für die Home Depot-Aktie von 320 auf 300 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analystin Katharina Schmenger wies darauf hin, dass die Herausforderungen, insbesondere die schwache Konsumstimmung, weiterhin bestehen und die Aktie im Vergleich zum Sektor sowie auf historischer Basis hoch bewertet sei.

Insgesamt zeigt sich Home Depot in einem herausfordernden Marktumfeld, das durch eine gedämpfte Nachfrage und externe Faktoren wie das Wetter und den Immobilienmarkt geprägt ist. Die Anpassungen der Prognosen und die negative Marktreaktion spiegeln die Unsicherheiten wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

Die The Home Depot Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 334,5EUR auf NYSE (20. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.