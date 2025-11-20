Cherry SE leitet M&A-Prozess ein: Welches Segment wird verkauft?

Das Segment „Digital Health & Solutions“ umfasst Produkte wie E-Health-Terminals, Mobilgeräte, Firmware, Software und Cloud-Lösungen, während das Segment „Peripherals“ ein breites Portfolio an Gaming-Geräten sowie Büro-, Industrie- und Sicherheitsperipheriegeräten bietet. Diese strategische Entscheidung wurde getroffen, um den finanziellen Handlungsspielraum des Unternehmens zu verbessern, der trotz bereits umgesetzter Sanierungsmaßnahmen weiterhin eingeschränkt ist. Die aus der Veräußertung erwarteten Mittel sollen dazu verwendet werden, bestehende Verbindlichkeiten abzubauen und das verbleibende Geschäft finanziell zu stärken, um zukünftige Wachstumspläne zu realisieren.

Die Cherry SE, ein international tätiger Hersteller von Computer-Eingabegeräten und Lösungen im Bereich Digital Healthcare, hat am 19. November 2025 bekannt gegeben, dass der Vorstand einen M&A-Prozess zur Veräußerung eines ihrer beiden Geschäftssegmente einleitet. Die Entscheidung betrifft entweder das Segment „Digital Health & Solutions“ oder das Segment „Peripherals“.

Zusätzlich zur M&A-Ankündigung wird am 20. November 2025 um 14 Uhr eine virtuelle außerordentliche Hauptversammlung stattfinden, in der der Vorstand die Hintergründe für den Verlust von 50 % des Grundkapitals der Cherry SE erläutern wird. Diese Entwicklungen sind Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Die Cherry SE hat ihren Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz, Deutschland, und beschäftigt Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen, darunter Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an mehreren Standorten in Deutschland, China und Österreich sowie in verschiedenen Vertriebsbüros weltweit. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen und langlebigen Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.

Die jüngsten Mitteilungen der Cherry SE zeigen, dass das Unternehmen aktiv an der Optimierung seiner Geschäftsstruktur arbeitet, um sich besser auf die Herausforderungen des Marktes einzustellen und zukünftige Wachstumschancen zu nutzen. Die Entwicklungen werden von Investoren und Marktbeobachtern aufmerksam verfolgt, da sie entscheidend für die zukünftige Ausrichtung und finanzielle Gesundheit des Unternehmens sein könnten.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 0,575EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.