Kapsch TrafficCom: Umsatzrückgang trotz positiver EBIT-Entwicklung!

Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen ein positives EBIT von 10 Millionen Euro erzielen, was eine Verbesserung im Vergleich zu -1 Million Euro im Vorjahr darstellt. Dies wurde durch einen Einmaleffekt aus einer Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland erreicht, die im Zusammenhang mit der Kündigung des Vertrages zur automatischen Kontrolle der Infrastrukturabgabe (Pkw-Maut) steht. Ohne diesen Effekt wäre das EBIT jedoch negativ gewesen.

Die Kapsch TrafficCom AG hat am 19. November 2025 die Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 veröffentlicht, die von einem signifikanten Umsatzrückgang geprägt sind. Der Umsatz fiel um 27 % auf 200 Millionen Euro, verglichen mit 275 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Entwicklung ist vor allem auf die schwierige Marktsituation und den Wegfall zweier großer Projekte in der EMEA-Region zurückzuführen, darunter das Mautprojekt in Südafrika und die Entkonsolidierung der weißrussischen Tochtergesellschaft. Zudem führte eine Produktionsverlagerung in Nordamerika zu Verzögerungen bei den Auslieferungen.

Die Eigenkapitalquote stieg auf 23 %, während der Verschuldungsgrad auf 117 % anstieg. Der Auftragseingang lag mit 224 Millionen Euro unter den Erwartungen, was auf das zögerliche Vergabeverhalten im Markt zurückzuführen ist. Der Auftragsstand betrug zum Ende des Berichtszeitraums 1,2 Milliarden Euro, was eine solide Basis für zukünftiges Wachstum darstellt.

CEO Georg Kapsch äußerte sich besorgt über die anhaltenden Verzögerungen bei Projektausschreibungen und die Unsicherheit im Markt, die die Umsatzentwicklung beeinträchtigen. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 angepasst und erwartet nun einen Umsatz von 450 Millionen Euro, bedingt durch die genannten Herausforderungen und die Entkonsolidierungen.

In Bezug auf die Segmententwicklung trug das Mautsegment 72 % zum Gesamtumsatz bei, während das Verkehrsmanagementsegment 28 % ausmachte. Beide Segmente verzeichneten Umsatzrückgänge, wobei das Mautsegment besonders betroffen war.

Trotz der Herausforderungen hat Kapsch TrafficCom Fortschritte in der Technologieführerschaft erzielt, insbesondere mit der Einführung des weltweit ersten serienreifen CV-Mautsystems in den USA, das traditionelle Mautsysteme mit Daten aus vernetzten Fahrzeugen kombiniert. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung der Mobilität der Zukunft dar.

Die Kapsch TrafficCom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 6,25EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.