Steyr Motors AG: Umsatzprognose 2025 revidiert – Chancen für die Zukunft!

Der Vorstand revidiert die Umsatzprognose für 2025 auf einen Wert zwischen 48 und 52 Millionen Euro, was einem Anstieg von 15 bis 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zuvor war ein Umsatzwachstum von mindestens 40 Prozent angestrebt worden. Auch die operative EBIT-Marge wird angepasst und liegt nun bei etwa 13 bis 16 Prozent, anstelle der zuvor prognostizierten über 20 Prozent. Diese Abweichung ist auf die erhöhten Kosten für den Ausbau der Fertigung zurückzuführen, die nicht durch die geplanten Umsätze gedeckt werden können.

Die Steyr Motors AG hat am 17. November 2025 eine Anpassung ihrer Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Diese Entscheidung wurde durch Verzögerungen bei Aufträgen internationaler Regierungskunden verursacht, die ein Umsatzvolumen im zweistelligen Millionenbereich erwarten lassen. Die betroffenen Aufträge werden voraussichtlich erst im Geschäftsjahr 2026 umsatzwirksam, was die ursprünglichen Umsatzprognosen erheblich beeinflusst.

Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen sieht die Steyr Motors AG ihre mittel- bis langfristigen Geschäftsperspektiven als intakt an. Der Gesamtauftragsbestand bis 2030 beläuft sich auf über 300 Millionen Euro, was eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum darstellt. Die Gesellschaft bekräftigt ihre Mittelfristprognose, die für 2027 einen Umsatz von etwa 140 Millionen Euro und ein EBIT von rund 40 Millionen Euro vorsieht.

CEO Julian Cassutti äußerte sich optimistisch über die zukünftigen Chancen und betonte, dass die Anpassung der Prognose aus kaufmännischer Vorsicht und Fairness gegenüber den Stakeholdern erfolgt sei. Er verwies auf die Möglichkeit, einen Teil der verschobenen Umsätze durch kurzfristige Abrufe zu kompensieren. Die Verzögerungen seien hauptsächlich auf längere Budgetfreigaben bei staatlichen Institutionen zurückzuführen.

Zusätzlich zur Umsatzprognose hebt Steyr Motors die Fortschritte in der internationalen Expansion hervor. Neue Partnerschaften in Großbritannien und Griechenland sowie der Markteintritt in Polen und Dubai stärken die globale Marktposition. Besonders hervorzuheben ist das Joint Venture in Singapur, das signifikante Umsatzpotenziale im ASEAN-Raum eröffnet. Zudem wird das neue Geschäftsfeld der mobilen Energieversorgung, basierend auf der M12 Power Unit, als bedeutender Wachstumshebel identifiziert.

Insgesamt bleibt die Steyr Motors AG trotz der aktuellen Herausforderungen zuversichtlich und sieht gute Perspektiven für zukünftiges Wachstum und Profitabilität.

