Der gesamte Güterumschlag, der über See nach und von Hamburg verschifft wurde, betrug 86,8 Millionen Tonnen und lag damit 3,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Diese Zahlen verdeutlichen, dass insbesondere das Containergeschäft von der positiven Entwicklung profitierte, während andere Bereiche, wie der Umschlag von Massengütern, einen Rückgang von 0,8 Prozent auf 24,6 Millionen Tonnen verzeichneten. Die Gründe für diesen Rückgang wurden in der Mitteilung nicht näher erläutert.

Der Hamburger Hafen verzeichnete von Januar bis September 2023 einen Anstieg des Containerumschlags um 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden 6,3 Millionen Standardcontainer, einschließlich leerer Container, umgeschlagen, wie Hafen Hamburg Marketing berichtete. Diese positive Entwicklung wird vor allem durch das Wachstum des Seehandels innerhalb Europas und mit Asien begünstigt. Im Gegensatz dazu zeigt das Geschäft mit den USA, die einen protektionistischen Kurs verfolgen, einen Rückgang. China bleibt mit 1,8 Millionen umgeschlagenen Containern der wichtigste Handelspartner des Hamburger Hafens, während die USA lediglich 395.000 Container ausmachten.

Parallel dazu gibt es Entwicklungen im griechischen Hafenwesen, die ebenfalls von geopolitischer Bedeutung sind. Der chinesische Transportriese Cosco, der seit 2016 einen Großteil des Hafens von Piräus pachtet, steht sowohl in den USA als auch in Griechenland unter Beobachtung. Um ein Gleichgewicht zu schaffen, plant die griechische Regierung, einer griechisch-amerikanischen Firma den Ausbau des Hafens von Elefsina zu genehmigen. Dies wurde von Minister Takis Theodorikakos nach einem Treffen mit der US-Botschafterin Kimberly Guilfoyle angekündigt. Cosco ist auch in Deutschland aktiv, insbesondere durch eine Beteiligung am Hamburger Hafenterminal Tollerort.

Die USA verfolgen mit dieser Initiative das Ziel, in Griechenland ein starkes europäisches Standbein zu etablieren, insbesondere im Hinblick auf die Energieversorgung und Sicherheit. Der Hafen von Piräus hat sich zu einem wichtigen logistischen Drehkreuz für China entwickelt, das weite Teile Osteuropas mit Produkten versorgt. Die geplante Gesetzesänderung würde der Unternehmensgruppe Onex Shipyards & Technologies ermöglichen, im Bereich Umschlag sowie Energie- und Hafenlogistik in Griechenland tätig zu werden, was die strategische Zusammenarbeit zwischen Griechenland und den USA weiter vertiefen könnte.

