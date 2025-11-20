RTL Group: Analysten warnen vor Kursrückgang trotz Dividende und Rückkäufen

Parallel dazu hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für die RTL Group mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analystin Annick Maas weist darauf hin, dass die Quartalszahlen von den weiterhin verschlechterten Werbemärkten geprägt sind. Die gesenkte Prognose sei nicht überraschend, insbesondere nach den jüngsten Anpassungen von Ströer.

Die Schweizer Großbank UBS hat die RTL Group nach der Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das dritte Quartal und einer gesenkten Jahresprognose mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Adam Berlin erwartet eine negative Kursreaktion, da die Werbetrends im zweiten Halbjahr voraussichtlich schwach ausfallen werden. Zudem deutet die neue Prognose für das operative Ergebnis (EBITDA) für 2025 auf eine Abwärtskorrektur der Konsensschätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich hin.

Trotz der negativen Marktentwicklungen gibt es jedoch positive Aspekte, die den Kurs der RTL Group stützen könnten. Die Gesellschaft plant die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 5 Euro pro Aktie aus dem Verkauf von RTL Nederland an DPG Media, die im Mai 2026 erfolgen soll. Darüber hinaus hat die RTL Group ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, bei dem bis zu 833.948 Aktien zu einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie zurückgekauft werden sollen. Diese Aktien könnten zur Begleichung der variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) verwendet werden.

Die Dividendenpolitik der RTL Group bleibt unverändert, mit dem Ziel, mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses für das Gesamtjahr auszuschütten. Dies könnte für Anleger als positiver Anreiz gelten, insbesondere in einem herausfordernden Marktumfeld.

Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass die RTL Group vor Herausforderungen steht, insbesondere im Hinblick auf die Werbemärkte. Dennoch könnten die angekündigten Dividenden und das Aktienrückkaufprogramm als positive Signale für Investoren interpretiert werden, die an einer langfristigen Beteiligung interessiert sind. Analysten bleiben jedoch vorsichtig und beobachten die weiteren Entwicklungen genau, um die Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung und die Marktposition der RTL Group zu bewerten.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 32,48EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.