Bajaj übernimmt PIERER Mobility: Ein neuer Motor für die Motorradbranche!

Die Übernahme wurde durch die Genehmigung der Europäischen Kommission ermöglicht, die am 10. November 2025 erteilt wurde. Dies markiert einen wichtigen Schritt für die Zukunft von KTM, einer Tochtergesellschaft von PIERER Mobility. Die Pierer Bajaj AG wird in naher Zukunft in Bajaj Auto International Holdings AG umbenannt. In einer außerordentlichen Hauptversammlung wurde zudem beschlossen, den Firmennamen von PIERER Mobility AG in Bajaj Mobility AG zu ändern und den Aufsichtsrat neu zu besetzen.

Am 18. November 2025 gab die PIERER Mobility AG bekannt, dass die Bajaj Auto International Holdings B.V. die alleinige Kontrolle über die Pierer Bajaj AG übernommen hat. Diese Übernahme folgt auf eine Call-Optionsvereinbarung, die am 22. Mai 2025 zwischen Bajaj und der Pierer Industrie AG abgeschlossen wurde. Durch die Ausübung dieser Option erwarb Bajaj die von der Pierer Industrie AG gehaltenen Anteile an der Pierer Bajaj AG, was zu einer indirekten Kontrolle über die PIERER Mobility AG führte. Bajaj hält nun etwa 74,9 % der Anteile an PIERER Mobility, was die Gesellschaft zu einem bedeutenden Akteur im Motorradsektor macht.

Bajaj Auto, eines der größten Motorradunternehmen weltweit, hat seit 2007 enge Beziehungen zu KTM und hat im Mai 2025 eine Kapitalerhöhung von 800 Millionen Euro bereitgestellt, um die Stabilität des Unternehmens zu sichern. Bajaj ist in über 100 Ländern aktiv und gilt als führender Exporteur von Zwei- und Dreirädern aus Indien. Das Unternehmen hat sich durch seine Innovationskraft und sein Engagement für Qualität einen Namen gemacht.

CEO Gottfried Neumeister äußerte sich optimistisch über die Übernahme und betonte die Synergien zwischen Bajaj und KTM. Er stellte klar, dass KTM als österreichisches Unternehmen mit eigenständigem Management weiterhin in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktqualität führend bleiben wird. Die Übernahme bringt auch eine erhoffte Stabilität für die Mitarbeiter und Partner des Unternehmens mit sich.

In den kommenden Monaten wird erwartet, dass KTM seine Verkaufszahlen steigern kann, während gleichzeitig der Abbau von Lagerbeständen besser als geplant verläuft. Bis Ende des Jahres wird ein Rückgang der weltweiten Bestände um 110.000 Motorräder prognostiziert. Diese Entwicklungen könnten dazu beitragen, KTM wieder an die Spitze des Marktes zu führen und die Marke weiter zu stärken.

