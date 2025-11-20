Sto SE: Umsatzrückgang trotz solider Finanzlage – Was erwartet uns 2025?

Trotz dieser Rückgänge konnte Sto durch Einsparmaßnahmen den Gewinnrückstand des ersten Halbjahres ausgleichen, sodass das Konzernergebnis bis Ende September auf dem Niveau des Vorjahres blieb. Konkrete Gewinnzahlen werden jedoch erst mit den Jahreszahlen veröffentlicht. Das Management hat die Umsatzprognose für 2025 auf 1,57 Milliarden Euro bekräftigt, was einen Rückgang im Vergleich zu 1,61 Milliarden Euro im Jahr 2024 darstellt. Das erwartete Vorsteuerergebnis liegt zwischen 50 und 70 Millionen Euro.

Die Sto SE & Co. KGaA, ein führender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, sieht sich weiterhin mit Herausforderungen in der Baubranche konfrontiert. Im Zeitraum von Januar bis September 2025 sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent auf etwa 1,22 Milliarden Euro. Diese Entwicklung ist vor allem auf ein schwaches Marktumfeld und eine anhaltende Investitionszurückhaltung im Bauwesen zurückzuführen. Auch im Oktober lag der Umsatz unter den Erwartungen und dem Vorjahresniveau.

Die schwierigen Rahmenbedingungen, einschließlich unklarer Förderbedingungen und globaler Krisen, belasten die Nachfrage in den relevanten Marktsegmenten von Sto. Die Belegschaft wurde um 212 Mitarbeiter auf insgesamt 5.575 reduziert, was auf die Notwendigkeit zur Kostensenkung zurückzuführen ist. Im Inland sank die Mitarbeiterzahl um 72, während im Ausland 140 Stellen abgebaut wurden.

Im Segment Westeuropa verzeichnete Sto einen Umsatzrückgang von 2,2 Prozent, wobei die größten Rückgänge in Deutschland und Italien zu verzeichnen waren. Positiv entwickelten sich jedoch die Märkte in den Niederlanden, Belgien und Österreich. In Nord-/Osteuropa stieg der Umsatz um 2,3 Prozent, während das Segment Amerika/Asien/Pazifik regional unterschiedliche Entwicklungen zeigte.

Die finanzielle Lage des Unternehmens bleibt solide, mit einer Eigenkapitalquote von 62,8 Prozent. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beliefen sich auf 29,9 Millionen Euro, was auf die fortlaufende Modernisierung der Produktionsanlagen und die Einführung eines neuen ERP-Systems hinweist.

Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten in der Bauwirtschaft und der globalen Rahmenbedingungen bleibt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestehen, jedoch mit dem Hinweis auf die Schwierigkeiten, präzise Vorhersagen zu treffen. Branchenexperten erwarten erst ab 2026 signifikante positive Effekte aus den geplanten Infrastrukturinvestitionen der Bundesregierung.

Die STO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 116,6EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.