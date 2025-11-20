Flughafen Wien AG: Rekordzahlen und neue Investitionen für 2025!

Finanziell konnte die Flughafen Wien AG ebenfalls zulegen: Der Umsatz erhöhte sich um 6,7 % auf 845,5 Millionen Euro, während das EBITDA um 2,4 % auf 377,1 Millionen Euro und das EBIT um 3,8 % auf 278,8 Millionen Euro stiegen. Das Periodenergebnis vor Minderheiten betrug 215,7 Millionen Euro, was einem Anstieg von 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz dieser positiven Entwicklung spürt das Unternehmen jedoch einen Druck auf die Produktivität aufgrund steigender Kosten, insbesondere im Personalbereich.

Die Flughafen Wien AG hat am 18. November 2025 ihre Ergebnisse für die ersten drei Quartale des Jahres 2025 veröffentlicht, die ein weiteres Wachstum in den Bereichen Passagiere, Umsatz und Gewinn zeigen. Im Zeitraum von Januar bis September 2025 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe insgesamt 32,9 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 4,0 % entspricht. Am Standort Wien-Schwechat stieg die Zahl der Passagiere um 1,9 % auf 24,6 Millionen.

Für das Jahr 2025 plant die Flughafen Wien AG Investitionen in Höhe von rund 300 Millionen Euro, darunter die Eröffnung eines neuen Hotels mit 510 Zimmern. Die Prognose für die Passagierentwicklung bleibt unverändert, mit einer erwarteten Gesamtzahl von rund 42 Millionen Passagieren in der Flughafen-Wien-Gruppe und etwa 32 Millionen am Standort Wien.

Im Oktober 2025 setzte sich das Wachstum fort, mit 4,1 Millionen Passagieren in der Flughafen-Wien-Gruppe (+6,7 %) und 3,1 Millionen am Standort Wien (+3,7 %). Besonders stark war das Wachstum bei den Beteiligungen in Malta und Kosice, die Zuwächse von 16,7 % bzw. 15,7 % verzeichneten. Der Flughafen Wien gilt zudem als pünktlichster Flughafen Europas in seiner Kategorie.

Trotz der positiven Entwicklung blickt das Unternehmen vorsichtig in die Zukunft. Für 2026 wird ein herausforderndes Jahr prognostiziert, weshalb ein Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsprogramm in Betracht gezogen wird. Die Flughafen Wien AG beabsichtigt, ihre mehrjährigen Investitionspläne fortzusetzen, um die Wertschöpfung in der Region zu stärken und den Passagieren ein verbessertes Reiseerlebnis zu bieten.

Die Vienna International Airport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 53,00EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.