Adler Group erreicht 10%-Schwelle bei Accentro: Was bedeutet das für Investoren?

Am 18. November 2025 veröffentlichte die Accentro Real Estate AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europäische Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informiert über die Erreichung der 10%-Schwelle durch die Adler Group S.A. und deren Tochtergesellschaften, die am 17. November 2025 über den Erwerb von Stimmrechten an der Accentro Real Estate AG berichteten. Die Adler Group hat dabei klargestellt, dass sie mit dem Erwerb der Stimmrechte kein strategisches Engagement anstrebt. Vielmehr erfolgt die Investition mit dem Ziel, eine positive finanzielle Rendite zu erzielen.

Die Stimmrechte wurden durch die Zurechnung der Beteiligung der ADLER Real Estate GmbH an der Accentro Real Estate AG erworben. Die Adler-Gruppe, zu der auch die Adler Group Intermediate Holding S.à r.l. und die Adler Group Holding LuxCo 3 S.à r.l. gehören, verfolgt keine strategischen Ziele oder Handelsgewinne in Bezug auf den Emittenten. Zudem besteht keine Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erwerben oder Einfluss auf die Unternehmensführung zu nehmen. Die Kapitalstruktur des Unternehmens soll ebenfalls nicht verändert werden.