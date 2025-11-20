Ungarn verbietet Laborfleisch: Ein Schritt zur Bewahrung nationaler Identität?

Agrarminister Istvan Nagy rechtfertigte das Verbot mit dem Argument, dass die Lebensmittelproduktion an den Boden gebunden sein müsse, um die nationale Identität Ungarns zu bewahren. Er betonte, dass eine Abkehr von traditionellen Produktionsmethoden die kulturelle Identität des Landes gefährden würde. Ähnliche Verbote wurden bereits in anderen Ländern, wie Italien, eingeführt, wo die Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein vergleichbares Gesetz verabschiedete.

Das ungarische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das die Herstellung und den Verkauf von Laborfleisch verbietet. Der Gesetzesvorschlag, der von der Regierung des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban eingebracht wurde, erhielt die Zustimmung von 140 Abgeordneten, darunter auch von einigen linken und parteilosen Vertretern. Nur 10 Abgeordnete stimmten gegen das Gesetz, während 18 sich der Stimme enthielten. Laborfleisch wird durch die Entnahme von Stammzellen lebender Tiere hergestellt, die in einer speziellen Kulturflüssigkeit zu Muskelgewebe heranwachsen. Dieses Verfahren ermöglicht die Fleischproduktion ohne Tötung von Tieren, was von Tierschützern und Umweltschützern befürwortet wird.

In einem anderen aktuellen Fall hat das Landgericht Lüneburg entschieden, dass der Safthersteller Voelkel seinen Multifruchtsaft "bioC" nicht mehr mit der Bezeichnung "Immunkraft" vermarkten darf. Das Gericht bewertete den Begriff als unzulässige gesundheitsbezogene Angabe, da Verbraucher dadurch den Eindruck gewinnen könnten, dass das Produkt das Immunsystem besonders unterstützt. Laut EU-Vorgaben sind nur bestimmte Hinweise auf Vitamine zulässig, die zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Die Verbraucherorganisation Foodwatch, die gegen die Bezeichnung geklagt hatte, sieht das Urteil als wichtigen Schritt gegen irreführende Werbung im Lebensmittelbereich.

Voelkel hingegen wies die Vorwürfe zurück und argumentierte, dass der Begriff "Immunkraft" lediglich zur Orientierung der Verbraucher diene. Das Unternehmen plant, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Trotz der rechtlichen Auseinandersetzung verzeichnete Voelkel im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 140 Millionen Euro, wobei insbesondere die Produktkategorie Ingwershots zum Wachstum beitrug.

Zusammenfassend zeigt sich, dass sowohl in Ungarn als auch in Deutschland die Regulierung von Lebensmitteln und deren Vermarktung im Fokus steht, wobei nationale Identität und Verbraucherschutz zentrale Themen sind.

Zucker wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 0,146USD auf Ariva Indikation (19. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.