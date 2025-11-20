Viscom SE kündigt Finanzberichte an: Wichtige Einblicke für Investoren!

Für das erste Halbjahr 2026 plant Viscom die Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts (Q1) am 12. Mai 2026. Dieser Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar sein. Die entsprechenden Links zu den Berichten sind auf der Unternehmenswebsite zu finden. Ebenso wird der Quartalsfinanzbericht für das dritte Quartal (Q3) am 12. November 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen.

Die Viscom SE hat am 17. November 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert über die anstehenden Quartals- und Jahresfinanzberichte des Unternehmens. Die Bekanntmachung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Darüber hinaus kündigte Viscom die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts sowie des Konzern-Jahresfinanzberichts für den 31. März 2026 an. Diese Berichte werden ebenfalls in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt. Die Halbjahresfinanzberichte (Q2) sind für den 12. August 2026 geplant und werden ebenfalls in beiden Sprachen veröffentlicht.

Die Viscom SE, mit Sitz in Hannover, ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von automatisierten Inspektionssystemen für die Elektronikindustrie spezialisiert hat. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten ist für Investoren und Analysten von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben.

Die Bekanntmachung der Finanzberichte ist ein wichtiger Schritt zur Transparenz und zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen. Investoren und andere Interessierte können die Berichte über die angegebenen Links auf der Website des Unternehmens einsehen. Diese Informationen sind entscheidend für die Bewertung der zukünftigen Entwicklung von Viscom und ihrer Position im Markt.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass Viscom SE bestrebt ist, ihre Kommunikation mit den Stakeholdern zu verbessern und die Anforderungen an die Unternehmensberichterstattung zu erfüllen. Die geplanten Veröffentlichungen werden mit Spannung erwartet und könnten wichtige Hinweise auf die zukünftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben.

Die Viscom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 4,985EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.