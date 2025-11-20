Ein bedeutender wirtschaftlicher Wandel zeigt sich im Außenhandel Deutschlands: China hat die USA als wichtigsten Handelspartner wieder überholt. Der Außenhandelsumsatz mit China stieg von Januar bis September um 0,6 Prozent auf 185,9 Milliarden Euro, während das Handelsvolumen mit den USA um 3,9 Prozent auf 184,7 Milliarden Euro zurückging. Diese Entwicklung markiert eine Rückkehr zu den Verhältnissen von 2016 bis 2023, als China bereits Deutschlands führender Handelspartner war.

Im Oktober 2023 hat sich die Inflationsrate in der Eurozone leicht auf 2,1 Prozent verringert, nachdem sie im September bei 2,2 Prozent lag. Diese Entwicklung entspricht den Erwartungen von Volkswirten und wurde durch das Statistikamt Eurostat in Luxemburg bestätigt. In Großbritannien ist die Inflation ebenfalls gesunken, jedoch weniger stark als prognostiziert. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 3,6 Prozent, während Analysten mit einem Rückgang auf 3,5 Prozent gerechnet hatten.

In den Niederlanden wurde die Kontrolle über den Chiphersteller Nexperia an China zurückgegeben, um die Lieferungen wichtiger Halbleiter für die Autoindustrie wieder aufzunehmen. Dies geschah im Rahmen eines Konflikts, der die Beziehungen zwischen den beiden Ländern belastet hat. Zudem hat der Iran einen beschlagnahmten Öltanker freigegeben, was die Spannungen in der Region verringern könnte.

Trotz eines niedrigen Füllstands der Gasreserven in Deutschland bleibt der Gaspreis stabil und liegt nahe dem Jahrestief. Der Terminkontrakt für europäisches Erdgas wurde in Amsterdam zeitweise zu 30,91 Euro je Megawattstunde gehandelt. Eine Studie prognostiziert, dass Künstliche Intelligenz das Wirtschaftswachstum in Deutschland in den nächsten 15 Jahren erheblich steigern könnte, mit einem jährlichen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,8 Prozent.

Gleichzeitig haben deutsche Unternehmen in den letzten zwei Jahren Zehntausende von Arbeitsplätzen ins Ausland verlagert. Zwischen 2021 und 2023 zogen 1.300 Firmen Unternehmensfunktionen ab, was zu einem Abbau von 71.100 Stellen in Deutschland führte. Diese Entwicklungen werfen Fragen zur zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit und den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt auf.

In einem weiteren politischen Kontext hat Italiens oberstes Gericht die Auslieferung eines mutmaßlichen Drahtziehers der Anschläge auf die Nord-Stream-Gasleitungen genehmigt, was die internationalen Spannungen in der Region weiter anheizen könnte.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 4,555USD auf Ariva Indikation (19. November 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.