Revolution in der Krebsforschung: Onco und Kuano setzen auf KI und Quanten!

Die Initiative baut auf den bisherigen Fortschritten von Onco auf, die ihre PNKP-Inhibitor-Plattform durch fortschrittliche molekulare Modellierung und KI-gestütztes Wirkstoffdesign optimiert haben. Diese Technologien haben es dem Unternehmen ermöglicht, die Wirkstoffarchitektur zu verfeinern und die Synthesewege zu vereinfachen, was den Übergang von PNKP-Kandidaten zur präklinischen Validierung beschleunigt.

Onco-Innovations Ltd. hat eine strategische Partnerschaft mit Kuano Ltd. ins Leben gerufen, um die Entwicklung ihrer PNKP-Inhibitor-Technologie, auch bekannt als A83B4C63, voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, innovative Ansätze in der Krebsforschung durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Quantencomputing zu fördern. Das Pilotprojekt, das im vierten Quartal 2025 durchgeführt wird, soll tiefere Einblicke in die Mechanismen der PNKP-Inhibition ermöglichen und die Entwicklung neuer, selektiverer Therapeutika beschleunigen.

Kuano wird seine quantenfähige Analyseplattform nutzen, um strukturelle Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen A83B4C63 und PNKP zu gewinnen. Diese Erkenntnisse sollen als Grundlage für die Strukturoptimierung und die Entwicklung der nächsten Generation von Therapeutika dienen. Die Integration der Quantenanalyse in die KI-gestützte Forschungsumgebung von Onco wird einen umfassenden Rahmen schaffen, der den gesamten Prozess von der Modellierung über die Validierung bis hin zur Synthese optimiert.

Vid Stojevic, CEO von Kuano, äußerte sich optimistisch über die Zusammenarbeit und betonte die Bedeutung der Quantenpräzision für die Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze in der Onkologie. Thomas O’Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations, hob hervor, dass diese Partnerschaft die strategische Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelt, durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien eine Führungsposition in der Krebsforschung einzunehmen.

Das Pilotprojekt wird Ergebnisse liefern, die in zukünftige Initiativen in den Bereichen QSAR-Modellierung, Toxizitätskartierung und generatives Wirkstoffdesign einfließen sollen. Onco-Innovations verfolgt zudem einen klaren Fahrplan zur klinischen Entwicklung, mit dem Ziel, im ersten Quartal 2026 eine Phase-1-Studie für einen Darmkrebs-Wirkstoffkandidaten zu starten. Das Unternehmen plant auch eine Expansion auf internationale Märkte, einschließlich einer US-Börsennotierung im Jahr 2026, um den Zugang zu institutionellem Kapital zu erleichtern.

Insgesamt positioniert sich Onco-Innovations als vielversprechender Akteur im Bereich der onkologischen Forschung, mit dem Potenzial für überdurchschnittliche Wertentwicklung in einem dynamischen Marktumfeld.

Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 1,070EUR auf Tradegate (20. November 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.