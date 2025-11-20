Blockchain Impact Forum 2025: Innovationen für eine nachhaltige Zukunft

Das Forum begann mit einem exklusiven Führungstag unter dem Motto „Chains of Change“, der sich auf Governance, digitale öffentliche Infrastruktur und sektorübergreifende Partnerschaften konzentrierte. Am zweiten Tag wurden die BGAwards verliehen, die herausragende Blockchain-Projekte auszeichneten, die sich mit Herausforderungen in den Bereichen finanzielle Inklusion, Nachhaltigkeit und digitales Vertrauen befassen. Die BGAwards markierten den ersten großen Kongress, der sich vollständig der positiven globalen Wirkung der Blockchain-Technologie widmete.

Die Blockchain for Good Alliance (BGA) hat am 4. und 5. November 2025 das „Blockchain Impact Forum 2025“ in Kopenhagen veranstaltet, um innovative Blockchain-Projekte zu würdigen, die zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen. Die zweitägige Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem UNDP AltFinLab stattfand, versammelte über 300 Entscheidungsträger, Technologen und Führungspersönlichkeiten aus mehr als 30 Ländern. Ziel war es, die Rolle der Blockchain bei der Förderung von Transparenz, Verantwortung und sozialem Fortschritt zu erkunden.

Zu den Hauptthemen des Forums gehörten die Nutzung von Blockchain für digitale öffentliche Güter, die Finanzierung von Inklusion und Wirkung sowie Nachhaltigkeit und Klimarechenschaftspflicht. Prominente Redner wie Helen Liu von Bybit, Robert Pasicko vom UNDP und Frederik Gregaard von der Cardano Foundation betonten die transformative Kraft der Blockchain in der Schaffung vertrauenswürdiger Systeme und der Verbesserung der Transparenz.

Die BGAwards 2025 ehrten mehrere Blockchain-Projekte, darunter Genius Tags, Plastiks und ZenGate, die jeweils 2.000 US-Dollar erhielten. In der Ideenphase wurden Kelox, Give Hope und Nuva ausgezeichnet, während in der Wachstumsphase Token Tails, Rumsan und EsusFarm prämiert wurden. Die Auszeichnungen spiegeln das Engagement der Allianz wider, Blockchain-Lösungen zu fördern, die messbare Fortschritte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Inklusion und digitales Vertrauen erzielen.

Die Teilnehmer des Forums betonten die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor, um sicherzustellen, dass Blockchain-Innovationen mit den Zielen der menschlichen Entwicklung in Einklang stehen. Helen Liu hob hervor, dass die Blockchain-Technologie über Spekulation hinausgewachsen ist und nun als gemeinsame Infrastruktur für Vertrauen und Rechenschaftspflicht dient. Die BGA setzt sich weiterhin dafür ein, verantwortungsvolle Blockchain-Initiativen zu beschleunigen und das Potenzial der Technologie für eine nachhaltigere und gerechtere Welt zu nutzen.

