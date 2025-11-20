R. Stahl AG kündigt wichtige Finanzberichte für 2026 an – Details hier!

In der Mitteilung wird bekannt gegeben, dass der Konzern-Halbjahresfinanzbericht für das zweite Quartal 2026 am 6. August 2026 veröffentlicht wird. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Links zu den Finanzberichten sind auf der Unternehmenswebsite der R. Stahl AG zu finden: [deutsche Version](https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte/) und [englische Version](https://r-stahl.com/en/global/corporate/investor-relations/ir-news-and-publications/financial-reports/).

Die R. Stahl AG hat am 17. November 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. Diese Mitteilung, die über den EQS News-Service verbreitet wurde, informiert über die bevorstehenden Veröffentlichungen von Konzernfinanzberichten und Quartalsmitteilungen.

Zusätzlich wird der Konzern-Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025 am 16. April 2026 veröffentlicht. Auch dieser Bericht wird in beiden Sprachen auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt. Die R. Stahl AG plant zudem die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr 2026, die am 7. Mai 2026 erscheinen soll.

Die Vorabbekanntmachung unterstreicht die Verpflichtung der R. Stahl AG zur Transparenz und zur Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten. Diese Maßnahmen sind Teil der Corporate Governance des Unternehmens, das sich um eine klare und zeitnahe Kommunikation mit seinen Investoren und der Öffentlichkeit bemüht.

Die R. Stahl AG hat ihren Sitz in Waldenburg, Deutschland, und ist bekannt für ihre Produkte und Lösungen in der elektrischen und automatisierten Anlagentechnik. Die Bekanntmachung der Finanzberichte ist ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktposition des Unternehmens zu festigen.

Für weitere Informationen können Interessierte die offizielle Website der R. Stahl AG besuchen oder die spezifischen Links zu den Finanzberichten nutzen. Die Veröffentlichung der Berichte wird mit Spannung erwartet, da sie wichtige Einblicke in die finanzielle Lage und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens bieten werden.

Die R. Stahl Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 14,90EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.