SBO AG: Solide 9-Monatszahlen trotz Marktchallengen – Ausblick bleibt spannend!

Das EBITDA betrug 58,6 Millionen Euro mit einer Marge von 16,4 %, unterstützt durch Kostensenkungsmaßnahmen und eine positive Entwicklung in der Energy Equipment Division. Das EBIT fiel auf 34,9 Millionen Euro (Vorjahr: 51,8 Millionen Euro), was einer EBIT-Marge von 9,7 % entspricht. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag bei 55,8 Millionen Euro, während die liquiden Mittel zum Stichtag 281,9 Millionen Euro betrugen.

Die SBO AG hat am 20. November 2025 ihre 9-Monatszahlen veröffentlicht und zeigt sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds mit solider Performance und klarer strategischer Ausrichtung. Der Umsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf 358,2 Millionen Euro, was einem Rückgang von 15,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (425,6 Millionen Euro). Diese Entwicklung ist vor allem auf eine anhaltend geringe Kundennachfrage und Investitionszurückhaltung im Bereich Precision Technology zurückzuführen.

SBO verfolgt eine Diversifizierungsstrategie, die durch die Übernahme von 3T Additive Manufacturing und den Ausbau in den Bereichen Flow Control und Geothermie vorangetrieben wird. Diese Maßnahmen sollen die Position des Unternehmens in zukunftsorientierten Technologiefeldern stärken. Technologische Fortschritte, wie die Fertigung des millionsten Plugs, belegen die Innovationskraft von SBO.

Die Performance der Precision Technology Division war im Berichtszeitraum schwach, mit einem Umsatzrückgang auf 150,5 Millionen Euro (Vorjahr: 222,3 Millionen Euro) und einem EBIT von 17,4 Millionen Euro. Die Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen und Zollregelungen führten zu einer reduzierten Investitionsbereitschaft der Kunden. Im Gegensatz dazu konnte die Energy Equipment Division ihren Umsatz auf 207,7 Millionen Euro steigern (Vorjahr: 203,3 Millionen Euro), was einer währungsbereinigten Zunahme von 5,5 % entspricht. Das EBIT in diesem Segment verbesserte sich auf 22,2 Millionen Euro.

Die Bilanzkennzahlen zeigen eine solide Eigenkapitalquote von 47,6 %, trotz Währungsumrechnungseffekten. Die Nettoverschuldung stieg auf 77,9 Millionen Euro. Der Ausblick bleibt aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und variierender Nachfragedynamiken herausfordernd. Dennoch ist SBO gut positioniert, um die mittel- bis langfristigen Wachstumsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich Geothermie und 3D-Metalldruck, aktiv zu nutzen. CEO Klaus Mader betont die Notwendigkeit, kurzfristig effizient zu agieren und gleichzeitig in zukunftsträchtige Bereiche zu investieren.

Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 27,88EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.