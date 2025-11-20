Nvidia hält die KI-Rallye am Leben: Aktie legt nachbörslich mehr als 6% zu!

Die Anleger überzeugen konnte das Unternehmen von Jensen Huang beim Ausblick auf das Schlussquartal. Für das vierte Quartal erwartet Nvidia Umsätze von rund 65 Milliarden US-Dollar, was über den Konsensschätzungen von 61,66 Milliarden US-Dollar liegt. Das Unternehmen plant zudem einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,43 US-Dollar.

KI-Champion Nvidia hat die Nerven der weltweiten Aktienmärkte am Mittwochabend erst einmal beruhigt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 US-Dollar (bereinigt) – knapp über den prognostizierten 1,25 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 57,01 Milliarden US-Dollar und übertraf die Schätzung von 54,92 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge lag bei 73,4 Prozent gegenüber einer durchschnittlichen Schätzung von etwa 74 Prozent.

Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 65 Prozent auf 31,91 Milliarden US-Dollar (1,30 US-Dollar pro Aktie). Der starke Anstieg ist vor allem auf die enorme Nachfrage nach den KI-Chips von Nvidia zurückzuführen, die bei führenden Tech-Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Meta in der Entwicklung neuer KI-Modelle eine zentrale Rolle spielen.

Die Nvidia-Aktie legte nachbörslich mehr als 6 Prozent auf 198 US-Dollar zu. Auch weitere Halbleiterwerte legten am späten Mittwoch und im Asien-Handel am Donnerstag zu.

Besonders überraschte die Entwicklung im Data-Center-Geschäft, das 51,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete und damit die Analystenschätzungen von 49,09 Milliarden US-Dollar deutlich übertraf. Von diesem Umsatz stammten 43 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf von Nvidia-GPUs, die den Kern der Rechenleistung in vielen modernen Rechenzentren bilden.

"Die Verkaufszahlen von Blackwell sind unglaublich hoch und Cloud-GPUs sind ausverkauft", so Nvidia-Chef Jensen Huang. "Die Nachfrage nach Rechenleistung steigt weiter an und verstärkt sich sowohl im Bereich Training als auch im Bereich Inferenz – beide wachsen exponentiell. Wir sind in einen positiven Kreislauf der KI eingetreten. Das KI-Ökosystem wächst rasant – mit mehr neuen Anbietern von Basismodellen, mehr KI-Startups, in mehr Branchen und in mehr Ländern. KI ist überall präsent, leistet alles und das gleichzeitig."

Die Nachfrage nach Hardware für Künstliche Intelligenz (KI) scheint nach wie vor ungebrochen. Analysten haben ihre Modelle nach einer Reihe von überdurchschnittlichen Quartalen angepasst und setzen die Messlatte nun noch höher. Das hat zur Folge, dass die Reaktionen auf künftige Ergebnisse weniger euphorisch ausfallen könnten – positive Zahlen werden erwartet, negative Überraschungen jedoch härter abgestraft.

In den letzten vier Wochen hat die Nvidia-Aktie mehr als 10 Prozent verloren, nachdem sie Ende Oktober ein Rekordhoch bei 212 US-Dollar erreicht hatte. Der aktuelle Kurs von Nvidia liegt bei etwa dem 29-fachen des erwarteten Gewinns, was im Vergleich zu den letzten zehn Jahren relativ günstig erscheint.

Dennoch hat Nvidia mit einem Plus von rund 39 Prozent seit Jahresanfang deutlich besser performt als der S&P 500. Die Marktkapitalisierung ist auf mittlerweile 4,5 Billionen US-Dollar angeschwollen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 186,5EUR auf Nasdaq (20. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





