Rheinmetall, Cerence & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Cerence
|+27,25 %
|Fahrzeugindustrie
|🥈
|Applied Digital Corporation
|+17,00 %
|Informationstechnologie
|🥉
|Li-FT Power
|+12,86 %
|Rohstoffe
|🟥
|Contemporary Amperex Technology Limited (H)
|-6,99 %
|Elektrogeräte
|🟥
|Electro Optic Systems
|-8,36 %
|Elektrogeräte
|🟥
|Tepco
|-8,58 %
|Versorger
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Humanoid Global Holdings
|Unterhaltung
|🥈
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|XPeng ADR
|Fahrzeugindustrie
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Xiaomi
|Hardware
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Rheinmetall
|95
|Maschinenbau
|🥈
|Almonty Industries
|92
|Rohstoffe
|🥉
|DroneShield
|89
|Sonstige Technologie
|Tesla
|72
|Fahrzeugindustrie
|NVIDIA
|66
|Halbleiter
|TeamViewer
|46
|Informationstechnologie
Cerence
Wochenperformance: +11,15 %
Platz 1
Applied Digital Corporation
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 2
Li-FT Power
Wochenperformance: +37,74 %
Platz 3
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Wochenperformance: -16,29 %
Platz 4
Electro Optic Systems
Wochenperformance: +0,56 %
Platz 5
Tepco
Wochenperformance: -11,38 %
Platz 6
Humanoid Global Holdings
Wochenperformance: -55,63 %
Platz 7
Metaplanet
Wochenperformance: -4,95 %
Platz 8
DeFi Technologies
Wochenperformance: -30,96 %
Platz 9
XPeng ADR
Wochenperformance: -22,25 %
Platz 10
DroneShield
Wochenperformance: -18,95 %
Platz 11
Xiaomi
Wochenperformance: -13,73 %
Platz 12
Rheinmetall
Wochenperformance: -7,62 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: -8,93 %
Platz 14
DroneShield
Wochenperformance: -18,95 %
Platz 15
Tesla
Wochenperformance: -4,05 %
Platz 16
NVIDIA
Wochenperformance: +2,11 %
Platz 17
TeamViewer
Wochenperformance: -5,27 %
Platz 18
