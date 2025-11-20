Er ist technisch jetzt fällig

Besonders dramatisch war der immense Rückgang der Übernachteinlagen (Reverse-Repo) bei der US-Notenbank Fed, der dadurch Ängste einer Kreditklemme schürte. Dies lässt sich durch zunehmende Kreditausfälle von Konsumenten belegen und brachte auch die marktbreiten Investitionen an der Wall Street großteils zum Erliegen. In der Folge wechselte der S&P 500 Index seinen Trend und setzte auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober auf 6.574 Punkte und damit ganz in die Nähe eines potenziellen Sell-Triggers zurück. Bei weiteren Verlusten unter 6.550 Punkte dürfte das Schicksal auf Sicht der nächsten Wochen damit besiegelt werden und Abschläge auf 6.427 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 6.277 Punkten auslösen. Entsprechend diesem Fahrplan könnte auf der Verkäuferseite gehandelt werden, ein passender Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Zeitgleich würde dies auch eine ausgeprägte Topping-Formation aktivieren. Auf der Oberseite müsste der 500 Werte umfassenden Index dynamisch wieder über 6.776 Punkte anziehen, damit ein neuerlicher Gipfelsturm mit Anstiegschancen auf 6.920 Punkte wahrscheinlich wird.

1. Short-Position unter 6.550 Punkten eröffnen , Stopp über 6.690 Punkten platzieren. Kursziel 6.277 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU11Y1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,35 - 2,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.336,658 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.336,658 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.609,42 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,49 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5HL2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,13 - 2,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.854,784 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.854,784 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.609,42 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.277 Punkte Hebel: 26,79 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

