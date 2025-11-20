DAX gelingt keine Erholung
Nachdem der deutsche Leitindex DAX die letzte Bastion der Bullen um 23.476 Punkten auf der Unterseite gebrochen hatte, kam es am Dienstag zu einem regelrechten Kurssturz zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 23.138 Zählern. Am Mittwoch versuchte sich das Barometer in diesem Bereich zu stabilisieren, konnte aber nicht aus der Handelsspanne des Vortages fliehen. Stattdessen stellte sich intraday ein volatiler Seitwärtshandel ein, der sogar weiteres Korrekturpotenzial auf rund 23.000 Punkte und damit die untere Abwärtstrendkanalbegrenzung birgt. Spätestens an dieser Stelle sollte jedoch eine technische Gegenbewegung zur Oberseite eingeläutet werden, die sogar das Potenzial hätte, die zuletzt gerissene Kurslücke durch einen Anstieg auf 23.529 Punkte zu schließen und antizyklisch für ein Kaufszenario genutzt werden könnte. Wehe aber der DAX rutscht aus seinem Abwärtstrend auf der Unterseite heraus, dies würde nämlich in der Folge sofortiges Korrekturpotenzial zurück auf 22.320 Punkte und damit den tiefsten Stand seit April dieses Jahres auslösen. Zweifelsfrei bleibt das Chartbild des Leitbarometers stark angeschlagen, an eine baldige Rallyebewegung oder gar eine Jahresendrallye ist derzeit nicht zu denken.
Aktuelle Lage
DAX bei 23.62 Punkten
VDAX gefährlich hoch angestiegen
US-Techsektor zwingt Gesamtmarkt in die Knie
RSI: um 35, (bärisch) - Sell
Stochastik: 99 (überverkauft)
MACD: -218 - Sell
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt
Fear& Greed Index bei 10 auf "Extreme Fear" und weiter fallend!
Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!
Anlaufmarken nach oben bei 23.358 / 23.476 / 23.675 und 24.000 Punkten, nach unten bei 23.137 / 23.000 / 22.764 und 22.607 Punkte Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe langsam auf wackeligen Füßen - Rallye könnte aber noch zünden!
VDAX-New
Angst sehr hoch - Kontraindikation!!!
VDAX-New der Deutschen Börse (18. November 2025): Bei 23,33% (ansteigend) (Vortag: 20,49%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsideen:
1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnen, Stopp bei 22.800 Punkten. Kursziel 23,476 Punkte - vorbereiten!
2. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte
3. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY7SU6
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|8,68 - 8,69 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|22.365,39 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|22.365,39 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.162,93 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|26,68
|Kurschance:
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU5GU3
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|10,46 - 10,47 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.236,35 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.236,35 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.162,93 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|22,35
|Kurschance:
