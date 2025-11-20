Greenback zündet Turbo

Nach der eklatanten Schwächephase des US-Dollars bis zum Sommer letzten Jahres beim Währungspaar USD/JPY erreichte der Wert einen Höchststand von 161,9510 JPY. Im Anschluss ging es in eine wohlverdiente Rallyepause, auf der Unterseite wurde das Paar bei 140,2490 JPY recht solide abgesichert. Seit Ende Mai ist der Greenback jedoch mit voller Wucht wieder zurück im Spiel und erlaubte in dieser Woche einen Ausbruch über den zuvor etablierten Abwärtstrend durch einen Sprung über das Niveau von 154,4150 JPY zu vollziehen und damit ein Kaufsignal zu generieren. Sollte dies nun auf Wochenbasis bestätigt werden, ließe sich hieraus ein vielversprechendes Long-Setup konstruieren.

Die hohe Kursdynamik nach dem erfolgreichen Ausbruch über den letzten Abwärtstrend hat bei USD/JPY unmittelbares Kurspotenzial an das Zwischenhoch aus Anfang Januar bei 158,8740 JPY freigesetzt, darüber wäre schließlich ein Gipfelsturm mit Aufwärtspotenzial auf 161,9510 JPY zu erwarten und eignet sich besonders gut für ein längerfristiges Engagement. Sollte das recht solide Kaufsignal hingegen durch einen Rückfall unter 152,8220 JPY wieder kassiert werden, müsste ein solches Vorgehen als klares Fehlsignal interpretiert werden und würde in der Folge eine Korrektur zurück auf den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 149,3440 JPY begünstigen.

USD/JPY (Wochenchart in JPY) Tendenz:

Fazit Wegen der recht hohen Aufwärtsdynamik könnte im vorgestellten Fall sogar ein direktes Kaufinvestment mit einem übergeordneten Ziel bei 161,9510 JPY beim Währungspaar USD/JPY in Erwägung gezogen werden, eine besonders hohe Renditechance von 95 Prozent ließe sich durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DY3UDG erzielen. Rechnerisches Ziel des Scheins läge am Ende währungsbereinigt bei 5,84 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 153,1000 JPY gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten. Im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 0,93 Euro gleich, da nach derartigen Kaufsignalen häufig noch ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau erfolgt. Der Anlagehorizont sollte von Investoren nicht unterschätzt werden, bei diesem Szenario könnte es sich sogar um gut einige Monate handeln.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY3UDG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,97 – 2,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 151,4378 JPY Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 151,4378 JPY akt. Kurs Basiswert: 156,7790 JPY Laufzeit: Open End Kursziel: 5,84 Euro Hebel: 29,10 Kurschance: + 95 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

