Ganz schwache Kiste

Seit den bisherigen Jahrestiefs aus April und August pendelt die Aktie grob seitwärts, wobei die Ausschläge auf der Oberseite zuletzt aber sichtlich abgenommen haben. Seitdem näherte sich das Papier den Zwischentiefs immer wieder an, es entstand das Konstrukt eines klassischen fallenden Dreiecks. Nun hat die Salesforce-Aktie im gestrigen Handelsverlauf den Triggerbereich (Jahrestiefs) für ein Verkaufssignal und damit eine erfolgreiche Auflösung des fallenden Dreiecks erreicht. Ein Kursrutsch unter 226,48 US-Dollar würde demnach sofortiges Korrekturpotenzial auf die beiden markanten Unterstützungen aus 2022/2023 bei 210,00 und 193,91 US-Dollar auslösen. Auf der Oberseite müssten Käufer einen Durchbruch nach unten zwingend verhindern, ansonsten drohen hier eine Stopp-Loss-Welle und mittelfristige Abwärtsbewegung. Gelingt das Unmögliche und die Salesforce-Aktie steigt wieder überzeugend über 254,50 US-Dollar sowie den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 262,54 US-Dollar an, könnte dies kurzfristig Erholungspotenzial auf 289,00 US-Dollar auslösen. Angesichts der Schwäche in der Aktie wird eine derartige Entwicklung derzeit nicht favorisiert.

1. Short-Position unter 226,00 US-Dollar eröffnen , Stopp über 238,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 210,00 / 193,91 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Salesforce Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ54TS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,41 - 2,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 200,2848 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. KO-Schwelle: 200,2848 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 227,65 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,17 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU49GE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,15 - 2,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 252,0899 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. KO-Schwelle: 252,0899 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 227,65 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 193,91 US-Dollar Hebel: 9,17 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

