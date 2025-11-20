JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 21 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Umfeld bleibe schwierig für den Spezialchemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochabend. Er kappte seine Schätzungen wegen des zyklischen und auch strukturellen Drucks nochmals deutlich angesichts des schwachen Ergebnistrends./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 16,60EUR auf Tradegate (20. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte