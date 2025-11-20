JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 21 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Umfeld bleibe schwierig für den Spezialchemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochabend. Er kappte seine Schätzungen wegen des zyklischen und auch strukturellen Drucks nochmals deutlich angesichts des schwachen Ergebnistrends./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 16,60EUR auf Tradegate (20. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



