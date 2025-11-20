    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess
    JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 21 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Umfeld bleibe schwierig für den Spezialchemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochabend. Er kappte seine Schätzungen wegen des zyklischen und auch strukturellen Drucks nochmals deutlich angesichts des schwachen Ergebnistrends./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:54 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 16,60EUR auf Tradegate (20. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chetan Udeshi
    Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 15
    Kursziel alt: 21
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


