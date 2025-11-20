JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für die Airline-Holding blieben zunächst günstig, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend nach der "UK Leaders"-Konferenz. Die Aktienbewertung findet er attraktiv. Die IAG-Papiere stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 4,325EUR auf Tradegate (20. November 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

