    JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Profitabilität dürfte 2026 zumindest stabil bleiben, schrieb Tycho Petersen in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef des Diagnostikspezialisten. Das Margenziel für 2028 dürfte über den Markterwartungen liegen./ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:45 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:45 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 38,96EUR auf Tradegate (20. November 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.


