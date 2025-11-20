    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPaul Hartmann AktievorwärtsNachrichten zu Paul Hartmann

    OTS

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    PAUL HARTMANN AG / Januar bis September 2025: HARTMANN steigert Umsatz ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzerlöse steigen auf 1.826,0 Mio. EUR, +2,0 %
    • Bereinigtes EBITDA bei 195,8 Mio. EUR, Rendite 10,7 %
    • Investitionen in Innovation und Wachstum werden fortgesetzt
    OTS - PAUL HARTMANN AG / Januar bis September 2025: HARTMANN steigert Umsatz ...
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Januar bis September 2025: HARTMANN steigert Umsatz trotz schwächerer Absatzmärkte
    Heidenheim (ots) -

    - Umsatzerlöse steigen auf 1.826,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 2,0 %
    - Bereinigtes EBITDA liegt bei 195,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei 10,7 %
    - Unternehmen setzt Investitionen in Innovation und Wachstum fort

    Die HARTMANN GRUPPE hat sich im Zeitraum Januar bis September 2025 in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld behauptet und erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 2,0 %. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 1.826,0 Mio. EUR.

    HARTMANN gewann in strategischen Kernsegmenten Marktanteile. In einigen Regionen schwächten sich jedoch die Absatzmärkte ab, speziell im Bereich der verschreibungspflichtigen Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.

    Das bereinigte EBITDA belief sich nach neun Monaten auf 195,8 Mio. EUR und lag damit um 18,2 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite betrug 10,7 %. Diese Entwicklung ist insbesondere auf schwächere Absatzmärkte, vorgezogene Vertriebs- und Marketingausgaben zur Einführung neuer Produkte sowie auf höhere Materialkosten zurückzuführen.

    Die im dritten Quartal mit dem Forschungsinstitut Gallup durchgeführte strukturierte Mitarbeiterbefragung verdeutlichte eine weitere Steigerung beim Engagement der weltweit Beschäftigten der HARTMANN GRUPPE.

    Umsatzentwicklung der Segmente

    Der Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement wurde vor allem durch den strategisch wichtigen Bereich der Inkontinenzhosen erneut gesteigert, aber auch durch Produkte der leichten Inkontinenz sowie Skin & Patient Care.

    Im Segment Wundversorgung beruht das Umsatzwachstum insbesondere auf der Entwicklung in den strategischen Wachstumsbereichen der atraumatischen Verbandstoffe Zetuvit Plus Silicone und Resposorb Silicone.

    Im Segment Infektionsmanagement lag der Umsatz ebenfalls über dem Vorjahreszeitraum.Während die Umsätze bei Flächen- und Händedesinfektion sowie bei MediSets und CombiSets stiegen, war das Handelsgeschäft mit Schutzprodukten rückläufig.

    Der Umsatz im Segment Komplementäre Divisionen war leicht rückläufig.

    Ausblick 2025

    HARTMANN verfolgt aufgrund der vielfältigen Unsicherheiten in den Märkten ein vorsichtiges Kostenmanagement. Gleichzeitig investiert das Unternehmen konsequent in Innovationsprojekte und Wachstum. Trotz unverändert bestehender Marktbelastungen sowie handels- und geopolitischer Unsicherheiten erwartet HARTMANN weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum und bestätigt die Prognose für das bereinigte EBITDA von 250 bis 290 Mio. EUR.

    Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations .

    Pressekontakt:

    Stephanie Reuter
    PAUL HARTMANN AG
    Tel. +49 7321 36 13 93
    E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6162303 OTS: PAUL HARTMANN AG
    ISIN: DE0007474041

    Paul Hartmann

    +0,90 %
    -1,78 %
    -3,49 %
    -4,74 %
    +9,41 %
    -4,33 %
    -34,23 %
    +47,37 %
    ISIN:DE0007474041WKN:747404

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie

    Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 221 auf Tradegate (20. November 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -1,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 800,22 Mio..

    Paul Hartmann zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Paul Hartmann - 747404 - DE0007474041

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Paul Hartmann. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    OTS PAUL HARTMANN AG / Januar bis September 2025: HARTMANN steigert Umsatz ... - Umsatzerlöse steigen auf 1.826,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 2,0 % - Bereinigtes EBITDA liegt bei 195,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei 10,7 % - Unternehmen setzt Investitionen in Innovation und Wachstum fort Die HARTMANN …