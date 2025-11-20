Aktuelle Gesetzeslage ungerecht - Änderungen nötig

Osnabrück (ots) - Die für diesen Herbst erwartete Entscheidung desBundesverfassungsgerichts (BVG) zur Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuerverzögert sich. Das bestätigte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (NOZ). Im laufenden Jahr werde es keine Entscheidung mehrgeben; es sei offen, wie lange das Verfahren noch dauern werde. Geklagt hatteein Erbe, der sich gegenüber den derzeitigen Begünstigungen für Betriebsvermögenbei Erbschaften benachteiligt sieht."Unabhängig davon, wie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ausfällt,brauchen wir eine Debatte, ob wir die Erbengesellschaft immer weitervorantreiben oder eine Leistungsgesellschaft sein wollen", sagte Julia Jirmannvom Netzwerk Steuergerechtigkeit im Interview mit der "NOZ". Die Volkswirtinbetonte: "Für superreiche Unternehmenserben gibt es immer noch Schlupflöcher undAusnahmetatbestände. Eine Reform, die diese Privilegien abschafft und dafürsorgt, dass alle Vermögen entsprechend ihrer Größe und Leistungsfähigkeitangemessen besteuert werden, würde für mehr Steuergerechtigkeit sorgen". Sie seisich "relativ sicher, dass das Erbschaftssteuerrecht, so wie es aktuellausgestaltet ist, nicht mit der Verfassung vereinbar ist". Wenn in sozialenBereichen Kürzungen drohten, wäre es wohl nur gerecht, wenn der Staat seineindirekten Subventionen über die Erbschaftssteuer für besonders Reichezurückfahren würde.Jüngst hatte sich auch der Sachverständigenrat der Deutschen Wirtschaft inseinem Jahresgutachten dafür ausgesprochen, die Erbschaft- und Schenkungsteuermit dem Ziel einer gleichmäßigeren Besteuerung aller Vermögensarten zureformieren. Arbeitgebervertreter und Familienunternehmer lehnen das ab.+++Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6162251OTS: Neue Osnabrücker Zeitung