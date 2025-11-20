BVG-Entscheidung zur Erbschaftssteuer verzögert sich ins nächste Jahr / Netzwerk Steuergerechtigkeit
Aktuelle Gesetzeslage ungerecht - Änderungen nötig
Osnabrück (ots) - Die für diesen Herbst erwartete Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts (BVG) zur Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer
verzögert sich. Das bestätigte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage der "Neuen
Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Im laufenden Jahr werde es keine Entscheidung mehr
geben; es sei offen, wie lange das Verfahren noch dauern werde. Geklagt hatte
ein Erbe, der sich gegenüber den derzeitigen Begünstigungen für Betriebsvermögen
bei Erbschaften benachteiligt sieht.
"Unabhängig davon, wie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ausfällt,
brauchen wir eine Debatte, ob wir die Erbengesellschaft immer weiter
vorantreiben oder eine Leistungsgesellschaft sein wollen", sagte Julia Jirmann
vom Netzwerk Steuergerechtigkeit im Interview mit der "NOZ". Die Volkswirtin
betonte: "Für superreiche Unternehmenserben gibt es immer noch Schlupflöcher und
Ausnahmetatbestände. Eine Reform, die diese Privilegien abschafft und dafür
sorgt, dass alle Vermögen entsprechend ihrer Größe und Leistungsfähigkeit
angemessen besteuert werden, würde für mehr Steuergerechtigkeit sorgen". Sie sei
sich "relativ sicher, dass das Erbschaftssteuerrecht, so wie es aktuell
ausgestaltet ist, nicht mit der Verfassung vereinbar ist". Wenn in sozialen
Bereichen Kürzungen drohten, wäre es wohl nur gerecht, wenn der Staat seine
indirekten Subventionen über die Erbschaftssteuer für besonders Reiche
zurückfahren würde.
Jüngst hatte sich auch der Sachverständigenrat der Deutschen Wirtschaft in
seinem Jahresgutachten dafür ausgesprochen, die Erbschaft- und Schenkungsteuer
mit dem Ziel einer gleichmäßigeren Besteuerung aller Vermögensarten zu
reformieren. Arbeitgebervertreter und Familienunternehmer lehnen das ab.
