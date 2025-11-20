    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    BVG-Entscheidung zur Erbschaftssteuer verzögert sich ins nächste Jahr / Netzwerk Steuergerechtigkeit

    Aktuelle Gesetzeslage ungerecht - Änderungen nötig

    Osnabrück (ots) - Die für diesen Herbst erwartete Entscheidung des
    Bundesverfassungsgerichts (BVG) zur Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer
    verzögert sich. Das bestätigte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage der "Neuen
    Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Im laufenden Jahr werde es keine Entscheidung mehr
    geben; es sei offen, wie lange das Verfahren noch dauern werde. Geklagt hatte
    ein Erbe, der sich gegenüber den derzeitigen Begünstigungen für Betriebsvermögen
    bei Erbschaften benachteiligt sieht.

    "Unabhängig davon, wie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ausfällt,
    brauchen wir eine Debatte, ob wir die Erbengesellschaft immer weiter
    vorantreiben oder eine Leistungsgesellschaft sein wollen", sagte Julia Jirmann
    vom Netzwerk Steuergerechtigkeit im Interview mit der "NOZ". Die Volkswirtin
    betonte: "Für superreiche Unternehmenserben gibt es immer noch Schlupflöcher und
    Ausnahmetatbestände. Eine Reform, die diese Privilegien abschafft und dafür
    sorgt, dass alle Vermögen entsprechend ihrer Größe und Leistungsfähigkeit
    angemessen besteuert werden, würde für mehr Steuergerechtigkeit sorgen". Sie sei
    sich "relativ sicher, dass das Erbschaftssteuerrecht, so wie es aktuell
    ausgestaltet ist, nicht mit der Verfassung vereinbar ist". Wenn in sozialen
    Bereichen Kürzungen drohten, wäre es wohl nur gerecht, wenn der Staat seine
    indirekten Subventionen über die Erbschaftssteuer für besonders Reiche
    zurückfahren würde.

    Jüngst hatte sich auch der Sachverständigenrat der Deutschen Wirtschaft in
    seinem Jahresgutachten dafür ausgesprochen, die Erbschaft- und Schenkungsteuer
    mit dem Ziel einer gleichmäßigeren Besteuerung aller Vermögensarten zu
    reformieren. Arbeitgebervertreter und Familienunternehmer lehnen das ab.

    Verfasst von news aktuell
