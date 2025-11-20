Lenovo sichert sich Speicherchips: Langfristdeals sollen Preisdruck abfedern

CEO Yang Yuanqing sagte nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal gegenüber Reuters, Lenovo habe "den optimalen Vertrag mit den wichtigsten Komponentenlieferanten unterzeichnet, um sicherzustellen, dass wir im nächsten Jahr ausreichend beliefert werden".

Lenovo geht angesichts weltweit steigender Speicherpreise in die Offensive. Das Unternehmen bestätigte am Donnerstag, dass es langfristige Lieferverträge für Speicherchips abgeschlossen hat, um die Versorgung im kommenden Jahr zu stabilisieren. Hintergrund ist der anhaltende Nachfrageboom im Bereich der Künstlichen Intelligenz, der die Kosten entlang der gesamten Halbleiter-Lieferkette nach oben treibt.

KI-Boom treibt Speicherpreise nach oben

Der globale Preisanstieg bei Speicherchips ist derzeit vor allem auf die massive Expansion von Rechenzentrumsbetreibern zurückzuführen, die ihre Serverkapazitäten für KI-Anwendungen ausbauen. Zugleich verlagern führende Hersteller wie Samsung Electronics ihre Fertigung hin zu High Bandwidth Memory (HBM), der in KI-Prozessoren verwendet wird. Diese Priorisierung führt zu einer Verknappung traditioneller Speicherchips, die für Smartphones, PCs und Gaming-Geräte benötigt werden.

Die Folgen spüren bereits auch andere Hersteller: Das chinesische Elektronikunternehmen Xiaomi warnte Anfang der Woche vor steigenden Smartphone-Preisen im kommenden Jahr, da die Chipkosten erheblich anziehen.

Lenovo übertrifft Erwartungen – PC-Geschäft zieht wieder an

Im zweiten Quartal (Juli bis September) erwirtschaftete Lenovo einen Umsatz von 20,5 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf der Konzern die Analystenerwartungen von 20,3 Milliarden US-Dollar.

Besonders stark entwickelten sich die Kernbereiche PCs, Tablets und Smartphones, die mehr als 70 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen. Sie legten um 11,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu – ein Zeichen für eine Erholung im globalen PC-Markt nach mehreren schwachen Quartalen.

Infrastruktur- und KI-Sparte wächst rasant – aber mit Verlusten

Die Digital Infrastructure Group, zu der auch Lenovos KI-Server-Sparte zählt, verzeichnete ein Umsatzwachstum von 24 Prozent. Allerdings schrieb der Bereich einen operativen Verlust von 118 Millionen US-Dollar. Grund seien erhöhte Investitionen in KI-Kompetenzen und Infrastruktur, so das Unternehmen.

Aktie leicht im Plus – bleibt aber im Jahresminus

An der Börse legte die Lenovo-Aktie nach der Veröffentlichung der Zahlen um 1,97 Prozent zu. Seit Jahresbeginn bleibt die Bilanz jedoch negativ: Die Aktie notiert weiterhin 4,46 Prozent im Minus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lenovo Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 1,086EUR auf Tradegate (20. November 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.





