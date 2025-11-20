Gastgewerbe macht weniger Umsatz

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September 2025 nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 1,3 Prozent und nominal 0,4 Prozent weniger umgesetzt als im August.Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 4,9 Prozent und nominal um 1,4 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Im August verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Juli nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 1,6 Prozent (vorläufiger Wert: -1,4 Prozent) und nominal 1,4 Prozent (vorläufiger Wert: -1,2 Prozent).Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im September 2025 gegenüber August ein Umsatzminus von real 3,1 Prozent und nominal 0,9 Prozent. Gegenüber September 2024 sank der Umsatz real um 6,1 Prozent und nominal um 2,3 Prozent.In der Gastronomie ging der Umsatz im September 2025 gegenüber August real um 1,8 Prozent und nominal um 1,6 Prozent zurück. Im Vergleich zum September 2024 sank der Umsatz real um 3,6 Prozent und nominal um 0,4 Prozent.