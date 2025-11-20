BNP Paribas plant höheren Kapitalpuffer - Startet Aktienrückkauf

Derweil steckt das Institut 1,15 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien. Das Rückkaufprogramm soll noch im November starten./stw/err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 69,40 auf Tradegate (20. November 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -2,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 78,55 Mrd..

BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +10,87 %/+35,04 % bedeutet.